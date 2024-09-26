Парк третьего микрорайона привели в порядок в Братске

— Саженцы доставлены из Ангарска, выращены в питомнике специально по нашему заказу. У этих растений хорошая приживаемость, по качеству никаких проблем нет. Работы были выполнены по графику, даже с небольшим опережением. Что касается гарантии на озеленение — в течение 36 месяцев мы обязаны по гарантийным обязательствам заменить те саженцы, которые не прижились, — сказал представитель подрядчика по озеленению Илья Рогожкин.