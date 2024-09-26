Парк третьего микрорайона привели в порядок в Братске

За прошедшие десять лет парк третьего микрорайона, который находится в центральной части Братска возле школы № 31, пришел в непригодное состояние. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, сейчас там почти завершили работы по благоустройству.
Рабочие отремонтировали центральные тротуары на площади более 1300 квадратных метров, также установили 710 метров бортового камня. Поставили лавочки и урны, детские и спортивные площадки. Посадили 60 кленов, 220 акаций, голубую ель и семь кустов можжевельника.
— Саженцы доставлены из Ангарска, выращены в питомнике специально по нашему заказу. У этих растений хорошая приживаемость, по качеству никаких проблем нет. Работы были выполнены по графику, даже с небольшим опережением. Что касается гарантии на озеленение — в течение 36 месяцев мы обязаны по гарантийным обязательствам заменить те саженцы, которые не прижились, — сказал представитель подрядчика по озеленению Илья Рогожкин.
В дальнейшем планируют установить освещение в парке. В следующем году завершат ремонт тротуаров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье завершился пожароопасный сезон.