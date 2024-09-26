Здание Свято-Никольского социального центра в Таганроге передадут епархии

В Таганроге храм святителя Николая Чудотворца (Ростовской-на-Дону епархии) получит в собственность здание Свято-Никольского социального центра и еще пять небольших объектов. Об этом говорится в постановлении местных властей.
Церковь получит трехэтажную постройку площадью 582,1 кв. метра на улице Шевченко, 24. Кроме того, по этому же адресу к передаче запланировали два сарая в 27,3 и 28,3 кв. метра, а также два павильона в 41 и 75,9 кв. метра.
Еще один объект — магазин площадью 106,5 кв. метра на Шевченко, 37. Добавим, срок исполнения этого решения — до 30 декабря 2024 года.