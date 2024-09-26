Здание Свято-Никольского социального центра в Таганроге передадут епархии

Церковь получит трехэтажную постройку площадью 582,1 кв. метра на улице Шевченко, 24. Кроме того, по этому же адресу к передаче запланировали два сарая в 27,3 и 28,3 кв. метра, а также два павильона в 41 и 75,9 кв. метра.