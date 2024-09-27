Россиянин оформил на себя 26 кредитов с господдержкой

Почти 115 тысяч россиян оформили одновременно два и более льготных ипотечных кредита. Счетная палата опубликовала отчет по итогам аудита рынка ипотечного кредитования в 2021—2023 годах.
В конце 2023 года в профильном ведомстве насчитали 114,9 тысяч заемщиков, которые одновременно оформили два и более льготных кредитов на сумму 1,11 трлн рублей. Около 1,5 тысячи клиентов банков имели на тот момент по пять и даже более льготных ипотек каждый. Их сумма в совокупности достигала 42,45 млрд рублей. Даже нашелся россиянин, который, благодаря государственной поддержке, оформил на себя 26 кредитов.
Максимальная сумма взятой одним заемщиком ипотеки составляла более 196 млн рублей. Эксперты отмечают, что льготная ипотека запускалась для того, чтобы обеспечить семью со средним заработком доступным жильем. Однако вывод они сделали совершенно иной.
«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — заявили в профильном ведомстве.
Для составления отчета использовались данные заемщиков, созаемщиков и поручителей по кредитам, которые серийно оформляли льготные кредиты на жилье.
Как KP.RU сообщал ранее, в апреле 2024 года новосибирец погасил долг по ипотеке, чтобы не потерять квартиру.