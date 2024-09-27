Россиянин оформил на себя 26 кредитов с господдержкой

В конце 2023 года в профильном ведомстве насчитали 114,9 тысяч заемщиков, которые одновременно оформили два и более льготных кредитов на сумму 1,11 трлн рублей. Около 1,5 тысячи клиентов банков имели на тот момент по пять и даже более льготных ипотек каждый. Их сумма в совокупности достигала 42,45 млрд рублей. Даже нашелся россиянин, который, благодаря государственной поддержке, оформил на себя 26 кредитов.