Житель Тайшета заплатит штраф за заведомо ложные показания

— Суд установил, что мужчина был свидетелем по уголовному делу. Хотел спасти своего знакомого от уголовной ответственности за преступление. Поэтому во время допроса дал заведомо ложные и недостоверные показания. Тем самым нарушил нормальную деятельность суда, — рассказывают в агентстве.