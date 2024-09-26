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Житель Тайшета заплатит штраф за заведомо ложные показания

Мужчина хотел «помочь» своему знакомому избежать уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Житель Тайшета признан виновным в даче заведомо ложных показаний в суде. Об этом сообщает ИА Тайщет 24 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

— Суд установил, что мужчина был свидетелем по уголовному делу. Хотел спасти своего знакомого от уголовной ответственности за преступление. Поэтому во время допроса дал заведомо ложные и недостоверные показания. Тем самым нарушил нормальную деятельность суда, — рассказывают в агентстве.

Мужчину признали виновным в преступлении. Теперь он обязан выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре трое несовершеннолетних совершили теракт. За деньги они подожгли счетчик электроэнергии на железнодорожной станции. Все оборудование сгорело. Подозреваемых нашли и заключили под стражу. Правоохранители завели уголовное дело.