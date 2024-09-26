Донской парламент принял ряд мер для обеспечения надежного энергоснабжения региона

На десятом заседании Законодательного собрания Ростовской области в рамках «Правительственного часа», посвященного вопросам обеспечения надежности электроснабжения, спикер парламента Александр Ищенко рассказал, что депутаты подготовили предложения для дальнейшего развития энергосистемы региона.
СЕТИ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ.
В этом году Ростовская область столкнулась с серьезными трудностями в обеспечении электроснабжения из-за аномальной жары. В частности, в июле энергосистема области функционировала при экстремально высоких температурах, что привело к значительному увеличению потребления электроэнергии, особенно в дневное время, когда наблюдались пиковые нагрузки. Это, в свою очередь, вызвало перегрузки в электрических сетях и привело к перебоям в подаче электроэнергии.
Для предотвращения выхода оборудования из строя и минимизации риска аварийных ситуаций были введены графики временных отключений электроэнергии. Это, однако, привело к множеству неудобств для людей и вызвало их недовольство.
Как будет проходить совершенствование энергосистемы области, депутатам рассказал первый замминистра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.
После этого выступили парламентарии. Так, первый зампредседателя Заксобрания — председатель комитета по строительству Сергей Михалев отметил, что задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным перед энергетической отраслью, требуют ускоренного развития энергетической инфраструктуры.
ПРЕЖДЕ ВСЕГО — РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ПОДСТАНЦИИ.
Председатель донского парламента Александр Ищенко, комментируя итоги заседания Законодательного собрания, отметил, что качественное энергоснабжение необходимо для развития региона.
— Депутаты Законодательного собрания на первом осеннем заседании первым вопросом повестки дня включили схему надежности энергоснабжения потребителей Ростовской области, — сказал спикер парламента. — Это один из ключевых вопрос не только качества жизни наших жителей, но и вопрос будущего развития производства, экономики в Ростовской области.
При этом он подчеркнул, что эта задача комплексная, масштабная, многоуровневая. И она требует усилий, прежде всего, предприятий энергетического комплекса.
— Есть несколько вопросов, которые должны быть решены при участии органов власти Ростовской области и органов местного самоуправления. Какие это вопросы? Прежде всего, создание новых генерирующих мощностей. Эти вопросы точно не принимаются на уровне областных органов власти, а находятся в компетенции федеральных отраслевых органов исполнительной власти и федеральных сетевых структур.
Потому после заседания донские парламентарии намерены обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением уже в ближайшее время начать строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций в городе Ростове-на-Дону, в ростовской агломерации, в тех территориях, которые имеют существенную энергетическую нагрузку.
— Нам необходимо включить в инвестиционную программу «Россетей» мероприятия по реконструкции Ростовской подстанции, по строительству и реконструкции объектов энергетики в Шахтах, в Ростовской агломерации — на Левенцовке.
Выполнение этих задач, по словам Александра Ищенко, позволят минимизировать риски сбоев в работе энергосистемы и перейти уже к вопросам развития энергетических мощностей в Ростовском области.
НАРАСТИТЬ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ МОЩНОСТИ.
Помимо этого, в Законодательном собрании области считают необходимым создать в регионе новые генерирующие мощности. Сейчас они готовят обращение к заместителю председателя Правительства России Александру Новаку для того, чтобы ускорить принятие решений на федеральном уровне в обозримом будущем. Но, отметил Александр Ищенко, речь не идет об одном или двух годах. Это более длительный процесс.
— Губернатор Ростовской области Василий Голубев неоднократно обращался в адрес федеральных органов власти по этой проблематике. Мы считаем, что наступило время для усилий депутатского корпуса. Мы намерены привлечь парламенты Южного федерального округа, поскольку не только же в Ростовской области существуют эти проблемы. Мы все взаимосвязаны, у нас единое энергетическое хозяйство. И если что-то происходит не так в одном из субъектов ЮФО, это тут же чувствуют на себе и другие регионы.
Также депутаты затронули вопрос устойчивого электроснабжения садоводческих и огороднических товариществ. Народным избранникам его часто задают люди во время приемов избирателей.
Много лет, добавил Александр Ищенко, Заксобрание вместе с правительством области инициировали изменения федерального законодательства для того, чтобы появилась структура, которая бы взяла на себя управление сетями электроснабжения, которые либо бесхозяйные, либо находятся в аварийном состоянии.
В итоге по поручению Президента России Владимира Путина была образована системообразующая территориальная структура, которая возьмет на себя обеспечение инфраструктуры для энергоснабжения наших садовых, огороднических товариществ.
— Работа этой структуры только разворачивается. Но уверен, что вот такой системный подход позволит полностью ликвидировать со временем эту проблему.