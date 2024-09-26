Донской парламент принял ряд мер для обеспечения надежного энергоснабжения региона

— Губернатор Ростовской области Василий Голубев неоднократно обращался в адрес федеральных органов власти по этой проблематике. Мы считаем, что наступило время для усилий депутатского корпуса. Мы намерены привлечь парламенты Южного федерального округа, поскольку не только же в Ростовской области существуют эти проблемы. Мы все взаимосвязаны, у нас единое энергетическое хозяйство. И если что-то происходит не так в одном из субъектов ЮФО, это тут же чувствуют на себе и другие регионы.