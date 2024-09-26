В Омской области выделят 80 млн рублей на ремонт мемориалов к 80-летию Победы

Муниципалитеты Омской области получат 79,5 млн рублей на ремонт воинских мемориалов в преддверии 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Средства на эти цели были выделены из областного бюджета. Об этом сообщил Виталий Хоценко.
Всего планируется отремонтировать памятники, стелы, обелиски, моменты славы, скверы и аллеи героев в 17 муниципальных образованиях. Так, Горьковскому району будет направлена субсидия в размере 3,1 млн рублей.
«Все работы по благоустройству мемориалов должны быть завершены к 80-летию Победы нашего народа над фашизмом», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Ранее мы писали, что в Омске в сквере 70-летия Победы в Нефтяниках обновили стелу «Вечная Слава».