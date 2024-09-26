В Омской области выделят 80 млн рублей на ремонт мемориалов к 80-летию Победы

Муниципалитеты Омской области получат 79,5 млн рублей на ремонт воинских мемориалов в преддверии 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Средства на эти цели были выделены из областного бюджета. Об этом сообщил Виталий Хоценко.