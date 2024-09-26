Знакомый занял у жителя Усть-Каменогорска 145 млн тенге и исчез

Всего с начала года сотрудники миграционной службы ДП ВКО разыскали более 40 должников. Стоит отметить, что только за один день восточноказахстанские полицейские выявили пятерых злостных неплательщиков, которые «собрали» административные штрафы на сумму 600 000 тенге.