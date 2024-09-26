Знакомый занял у жителя Усть-Каменогорска 145 млн тенге и исчез

В полицию Усть-Каменогорска обратился горожанин с заявлением о розыске знакомого, который длительное время не возвращает ему 145 миллионов тенге и не выходит на связь.
Стражи порядка установили, что нарушитель сейчас живет в городе Костанай. Его передали судебным исполнителям для взыскания образовавшейся задолженности.
Всего с начала года сотрудники миграционной службы ДП ВКО разыскали более 40 должников. Стоит отметить, что только за один день восточноказахстанские полицейские выявили пятерых злостных неплательщиков, которые «собрали» административные штрафы на сумму 600 000 тенге.