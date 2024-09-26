Движение ограничат в Петроградском районе 28 сентября из-за мотофестиваля

28 сентября в Петроградском районе пройдет мотофестиваль, посвященный закрытию сезона. Из-за спортивного мероприятия движение на некоторых магистралях ограничат. Об этом городских водителей предупредили в пресс-службе «Дирекции по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге».
— Так, с 00:00 до 23:59 28 сентября транспорту запретят останавливаться на участках таких трасс регионального значения, как: Северная дорога в направлении от Южной дороги до Бодрово переулка, Петроградской улицы от Морского проспекта до Песочной набережной, Петровской площади вдоль дома № 13 литера Б по Петровскому проспекту, — рассказали специалисты.
Кроме того, с 12:30 до 14:00 того же дня автомобилисты не смогут временно проехать по таким магистралям, как: улица Рюхина от Северной дороги до Морского проспекта, Австрийская площадь вдоль домов № 12 и 18. Полный перечень адресов, где будет действовать ограничения, можно изучить здесь.
К слову, в прошлом году закрытие мотосезона развернулось у «Газпром Арены». Там прошли масштабный концерт, выступления стантрайдеров и яркий мотопарад.