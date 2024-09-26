Движение ограничат в Петроградском районе 28 сентября из-за мотофестиваля

Кроме того, с 12:30 до 14:00 того же дня автомобилисты не смогут временно проехать по таким магистралям, как: улица Рюхина от Северной дороги до Морского проспекта, Австрийская площадь вдоль домов № 12 и 18. Полный перечень адресов, где будет действовать ограничения, можно изучить здесь.