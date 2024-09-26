В Ростовскую область завезли около 1,2 млн доз вакцин от гриппа

В Ростовскую область поставили 1 млн 196 тысяч 820 доз вакцин против гриппа, в том числе 613 700 вакцин для детей. Эти препараты закупили на средства из федерального бюджета, сообщил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.
— На областные деньги закупили 39 473 дозы вакцины, в том числе 29 435 для детей. Ожидается поставка 44 610 доз вакцины для иммунизации взрослых, — добавил Юрий Кобзев.
Сейчас необходимые препараты имеются во всех государственных медицинских организациях региона.
Напомним, прививочная кампания от гриппа началась в конце августа, всех желающих защитить свое здоровье ждут в поликлиниках по месту жительства. Сейчас самое подходящее время для иммунизации.
Вакцинация необходима малышам с 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет и тем, у кого имеются эндокринные заболевания, проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. Также избегать процедуры нельзя медикам, работникам транспортной и коммунальной сфер.
Привить против гриппа собираются около 60% населения Ростовской области.