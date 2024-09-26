В Ростовскую область завезли около 1,2 млн доз вакцин от гриппа

Вакцинация необходима малышам с 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет и тем, у кого имеются эндокринные заболевания, проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. Также избегать процедуры нельзя медикам, работникам транспортной и коммунальной сфер.