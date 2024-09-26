Режим НМУ ввели в четырёх городах Челябинской области

— В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — сообщили синоптики. — В связи с этим с 19 часов 26 сентября до 19 часов 27 сентября объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.
По данным единой системы мониторинга качества воздуха, вечером 26 сентября в Челябинске не фиксируется превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Скрин: emc.gov74.ru.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
Напомним, в начале сентября в Челябинске один из постов наблюдения за качеством воздуха зафиксировал шестикратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.