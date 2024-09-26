Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим НМУ ввели в четырёх городах Челябинской области

С вечера четверга, 26 сентября, в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Коркино начнёт действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится как минимум сутки, предупредили в региональном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Pchela.News

— В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — сообщили синоптики. — В связи с этим с 19 часов 26 сентября до 19 часов 27 сентября объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.

По данным единой системы мониторинга качества воздуха, вечером 26 сентября в Челябинске не фиксируется превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Скрин: emc.gov74.ru.

Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.

Напомним, в начале сентября в Челябинске один из постов наблюдения за качеством воздуха зафиксировал шестикратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.