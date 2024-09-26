Режим НМУ ввели в четырёх городах Челябинской области

— В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — сообщили синоптики. — В связи с этим с 19 часов 26 сентября до 19 часов 27 сентября объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.