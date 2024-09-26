Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Астаны выплатят по 9230 тенге ко Дню пожилых

Ко Дню пожилых в Астане более 107 тысяч граждан столицы получат единовременные денежные выплаты — по 9230 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: pexels.com

«Согласно Правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Астаны, утвержденных решением маслихата Астаны от 3 октября 2023 года, предусмотрен ряд видов социальной помощи и бесплатных услуг — единовременные денежные выплаты ко Дню пожилых (1 октября) в размере 2,5 МРП (9 230 тенге), на общую сумму 989,2 млн тенге», — говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что выплатой планируется охватить более 107 тысяч пожилых граждан Астаны.