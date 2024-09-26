Жителям Астаны выплатят по 9230 тенге ко Дню пожилых

«Согласно Правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Астаны, утвержденных решением маслихата Астаны от 3 октября 2023 года, предусмотрен ряд видов социальной помощи и бесплатных услуг — единовременные денежные выплаты ко Дню пожилых (1 октября) в размере 2,5 МРП (9 230 тенге), на общую сумму 989,2 млн тенге», — говорится в сообщении акимата.