В Бахчисарае открыли детский сад на 240 мест

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Он рассказал, что в учреждении предусмотрено 12 групп на 240 мест, а также игровые и спортивные площадки, помещения для занятий спортом и творчеством, включая зал для хореографии и ИЗО-студию.
Ранее в этом районе Бахчисарая не было детских садов, и родителям приходилось обращаться в другие учреждения.
Константинов сообщил, что за последние десять лет были построены и отремонтированы сотни детских садов по всему Крыму, что обеспечило доступность дошкольного образования на 100%.