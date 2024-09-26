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В Бахчисарае открыли детский сад на 240 мест

Ко Дню воспитателя был открыт детский сад № 3 «Золотая колыбель».

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Он рассказал, что в учреждении предусмотрено 12 групп на 240 мест, а также игровые и спортивные площадки, помещения для занятий спортом и творчеством, включая зал для хореографии и ИЗО-студию.

Ранее в этом районе Бахчисарая не было детских садов, и родителям приходилось обращаться в другие учреждения.

Константинов сообщил, что за последние десять лет были построены и отремонтированы сотни детских садов по всему Крыму, что обеспечило доступность дошкольного образования на 100%.