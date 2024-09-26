Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области ночью 27 сентября ожидаются заморозки

В Самарской области ночью 27 сентября температура упадет до −4 градусов.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили об очередных температурных качелях. Очередные заморозки придут в регион в пятницу, 27 сентября 2024 года, об этом сообщили в ФГБУ Приволжское УГМС.

— Ночью 27 сентября местами в Самарской области сохранятся заморозки −0…-4С. Объявлен желтый уровень опасности, — отметили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Специалисты рекомендуют местным жителям быть внимательнее и осторожнее на дорогах, не допускать переохлаждения, одеваться теплее и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, автолюбителям стоит соблюдать дистанцию и скоростной режим.