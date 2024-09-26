В Самарской области ночью 27 сентября ожидаются заморозки

В Самарской области местных жителей предупредили об очередных температурных качелях. Очередные заморозки придут в регион в пятницу, 27 сентября 2024 года, об этом сообщили в ФГБУ Приволжское УГМС.
— Ночью 27 сентября местами в Самарской области сохранятся заморозки −0…-4С. Объявлен желтый уровень опасности, — отметили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Специалисты рекомендуют местным жителям быть внимательнее и осторожнее на дорогах, не допускать переохлаждения, одеваться теплее и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, автолюбителям стоит соблюдать дистанцию и скоростной режим.