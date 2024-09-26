Новый скейт-парк обустроили в сквере «Россия» Иркутска

В микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске на территории сквера «Россия» обустроили новый скейт-парк. Ремонт провели по инициативе жителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ранее специалисты уже устанавливали зону для выполнения трюков, однако она уже устарела. Поэтому сейчас установили новое, современное и безопасное оборудование. В ближайшие дни там появится освещение.
Помимо этого на пустыре, который ранее был на Ледовского 7, установили комплексную игровую площадку. Там уже сделали освещение, поставили камеры видеонаблюдения и баскетбольные кольца. До конца сентября рабочие сделают ограждение и установят опоры для волейбольной сетки.
Хоккейный корт реконструируют на улице Сибирский Партизан 9. Рабочие завершили подготовку поля, скоро установят ограждение из стеклопластика с сеткой и уличное освещение.
— На балансе учреждения находится 121 объект. Жители города могут бесплатно посещать их в любое время. Можно поиграть в волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, покататься на коньках. Детям особенно приглянулись скейт-площадки. В этом году создали две новые — в сквере «Россия» и на улице Кирпичной. Всего по разным программам приводим в порядок более 20 спортивных пространств. Часть из них уже полностью готова, — рассказала директор МКУ «Городской спортивно-методический центр» Иркутска Ольга Носенко.
Помимо этого недавно завершили работы на Байкальской 312, в микрорайоне Березовый 105, в микрорайоне Юбилейные 68 и на Кирпичной 21/1. Там отремонтировали ограждение кортов и обустроили основание площадки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске обустроили парк третьего микрорайона.