Новый скейт-парк обустроили в сквере «Россия» Иркутска

— На балансе учреждения находится 121 объект. Жители города могут бесплатно посещать их в любое время. Можно поиграть в волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, покататься на коньках. Детям особенно приглянулись скейт-площадки. В этом году создали две новые — в сквере «Россия» и на улице Кирпичной. Всего по разным программам приводим в порядок более 20 спортивных пространств. Часть из них уже полностью готова, — рассказала директор МКУ «Городской спортивно-методический центр» Иркутска Ольга Носенко.