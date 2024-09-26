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В Ялте проводят масштабные учения

Масштабные учения подразделений «Барс-Крым» проходят и на Южном берегу Крыма, передает «Крым 24».

Бойцы оттачивают противодиверсионную работу, блокпосты выставлены по всему Южному берегу Крыма. Проводится выборочный досмотр транспорта.

Если сотрудники МВД или бойцы подразделений заметят что-то подозрительное — вступит группа захвата.

учения