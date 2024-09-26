В Ялте проводят масштабные учения

Бойцы оттачивают противодиверсионную работу, блокпосты выставлены по всему Южному берегу Крыма. Проводится выборочный досмотр транспорта.
Если сотрудники МВД или бойцы подразделений заметят что-то подозрительное — вступит группа захвата.
Масштабные учения подразделений «Барс-Крым» проходят и на Южном берегу Крыма, передает «Крым 24».
Бойцы оттачивают противодиверсионную работу, блокпосты выставлены по всему Южному берегу Крыма. Проводится выборочный досмотр транспорта.
Если сотрудники МВД или бойцы подразделений заметят что-то подозрительное — вступит группа захвата.