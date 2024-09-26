Nickelback анонсировали концертный альбом Nickelback: Live From Nashville

Анонс сопроводил первый сингл из альбома — концертная версия трека San Quentin из студийника Get Rollin' (2022). Лидер Nickelback Чед Крюгер рассказывал, что на написание песни его вдохновила встреча с молодым начальником знаменитой калифорнийской тюрьмы «Сан-Квентин».