Nickelback анонсировали концертный альбом Nickelback: Live From Nashville

Канадская рок-группа NickelBack представит лайв-пластинку Nickelback: Live From Nashville 15 ноября. Лонгплей был записан на арене Bridgestone в Нэшвилле 1 августа прошлого года в рамках тура коллектива Get Rollin'.
Анонс сопроводил первый сингл из альбома — концертная версия трека San Quentin из студийника Get Rollin' (2022). Лидер Nickelback Чед Крюгер рассказывал, что на написание песни его вдохновила встреча с молодым начальником знаменитой калифорнийской тюрьмы «Сан-Квентин».
В релизе также окажутся каверы на композиции Flowers Shop кантри-певца Эрнеста и Copperhead Road кантри-рок-музыканта Стива Эрла, совместное исполнение сингла Savin' Me с финалистом American Idol 2006 Крисом Дотри.
Ранее Nickeback заявили, что больше не будут обсуждать свою репутацию «худшей в мире группы».