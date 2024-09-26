«Более 30 тысяч заявлений»: стало известно, какие направления пользуются популярностью о омских абитуриентов

В минобразования Омской области рассказали, что по итогам приемной кампании этого года абитуриенты чаще всего поступали на инженерные и технические направления. Всего на эти направления в этом году было подано более 30 тыс. заявлений.
Популярностью у абитуриентов этого года пользовались такие направления, как инженерное дело, технологии и технические науки, образование и педагогические науки, медицина и агропромышленный комплекс.
В этом году в омских вузах было 9454 бюджетных места. На инженерные специальности и технические направления абитуриенты подали более 30 тыс. заявлений.
По предварительной информации вузов, на направление «Инженерное дело» поступили 5882 человека — в прошлом туда поступили чуть более 5 тыс. человек. На бюджетные места были приняты около 70% студентов, еще около 30% — за счет физических и юридических лиц. По целевому направлению поступили 473 человека.
Всего в омских вузах на инженерных направлениях учатся около 30 тыс. студентов — это 40% от всего омского студенчества. Популярностью пользуются такие инженерные специальности, как «Прикладная информатика», «Строительство», «Наземный транспорт», «Нефтегазовое дело», «Машиностроение» и «Электроэнергика и электромеханика».
Вторым по популярности направлением стало «Образование и педагогические науки». В этом году на него было подано более 12 тыс. заявлений. На первый курс принято более 1,5 тыс. студентов — 1,3 тыс. человека поступили на бюджет, еще чуть более 100 — по целевому.
Третье место поделили между собой медики и агропромышленники. В Омский медуниверситет заявления подали более 6 тыс. абитуриентов — более 1 тыс. человек зачислено в вуз. По целевому направлению принято 750 студентов.
В университеты и филиалы агропромышленного комплекса Омской области было подано более 2,7 тыс. заявлений. В этом году сюда поступило более 600 человек, из которых 200 абитуриентов — по целевому направлению.