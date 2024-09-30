Олбани
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, как создать резервные копии данных в Google

Скачать письма из почты, данные облачного хранилища, календари и прочие сервисы Google можно с помощью Google Takeout, который позволяет экспортировать информацию в загружаемый архивный файл. Об этом 26 сентября «Известиям» рассказал генеральный директор Pacific Studio Дмитрий Корсаков.

Источник: Reuters

Ранее в этот день в Минцифры РФ сообщили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян, однако SMS-подтверждение авторизации для старых учетных записей еще работает. В связи с этим российским пользователям сервисов компании ведомство рекомендовало создать резервные копии своих данных и рассмотреть возможность перехода на альтернативные методы двухфакторной аутентификации, а также использовать отечественные платформы.

«Единогласного мнения о том, столкнемся ли мы с блокировкой аккаунтов, сейчас нет. Конечно, создание резервной копии — это в большей степени мера предосторожности, что не отменяет ее полезности как практики хранения данных», — заметил Корсаков.

Он добавил, что россиян ждет вынужденная миграция, на другие сервисы. Среди них существуют и облачные таблицы, и документы, и презентации, которые являются одними из наиболее востребованных продуктов компании. Зачастую именно ради них и заводились новые аккаунты в Google, уточнил эксперт.

Корсаков заключил, что для рядовых пользователей проблема может оказаться максимально безболезненной.

В августе Google начал удалять российские аккаунты AdSense без предварительного уведомления. Монетизация посредством данного сервиса была главным источником получения дохода блогеров от размещения контента на платформе YouTube.

В том же месяце эксперты в России зафиксировали отток российских компаний с корпоративных почт Google и Microsoft. Согласно данным «Рунити», с которыми ознакомились «Известия», за год уход с электронных почт Gmail составил 26%, а в Outlook — 40%. Пользователи стали больше отдавать предпочтение отечественным e-mail-платформам, в частности доменной почте российских хостинг-провайдеров.

технологии