Эксперт объяснил, как создать резервные копии данных в Google

Ранее в этот день в Минцифры РФ сообщили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян, однако SMS-подтверждение авторизации для старых учетных записей еще работает. В связи с этим российским пользователям сервисов компании ведомство рекомендовало создать резервные копии своих данных и рассмотреть возможность перехода на альтернативные методы двухфакторной аутентификации, а также использовать отечественные платформы.