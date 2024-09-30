Эксперт объяснил, как создать резервные копии данных в Google

Ранее в этот день в Минцифры РФ сообщили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян, однако SMS-подтверждение авторизации для старых учетных записей еще работает. В связи с этим российским пользователям сервисов компании ведомство рекомендовало создать резервные копии своих данных и рассмотреть возможность перехода на альтернативные методы двухфакторной аутентификации, а также использовать отечественные платформы.
«Единогласного мнения о том, столкнемся ли мы с блокировкой аккаунтов, сейчас нет. Конечно, создание резервной копии — это в большей степени мера предосторожности, что не отменяет ее полезности как практики хранения данных», — заметил Корсаков.
Он добавил, что россиян ждет вынужденная миграция, на другие сервисы. Среди них существуют и облачные таблицы, и документы, и презентации, которые являются одними из наиболее востребованных продуктов компании. Зачастую именно ради них и заводились новые аккаунты в Google, уточнил эксперт.
Корсаков заключил, что для рядовых пользователей проблема может оказаться максимально безболезненной.
В августе Google начал удалять российские аккаунты AdSense без предварительного уведомления. Монетизация посредством данного сервиса была главным источником получения дохода блогеров от размещения контента на платформе YouTube.
В том же месяце эксперты в России зафиксировали отток российских компаний с корпоративных почт Google и Microsoft. Согласно данным «Рунити», с которыми ознакомились «Известия», за год уход с электронных почт Gmail составил 26%, а в Outlook — 40%. Пользователи стали больше отдавать предпочтение отечественным e-mail-платформам, в частности доменной почте российских хостинг-провайдеров.