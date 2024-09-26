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В Екатеринбурге из-за Крестного хода ограничат движение по четырем улицам

В Екатеринбурге на время Крестного хода закроют четыре улицы и дорогу в поселок Шувакиш
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в воскресенье, 29 сентября 2024 года, состоится Крестный ход от улицы Шувакишской, 3, до Ганиной Ямы. В связи с этим с 12:00 до 14:00 в день проведения мероприятия движение по четырем улицам города будет ограничено. Также будет закрыта дорога в поселок Шувакиш.

— Несколько улиц Екатеринбурга закроют на время Крестного хода от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего перекроют четыре улицы: Решетскую, от улицы Волжской до улицы Леваневского; Волжскую, от улицы Байдукова до улицы Решетской; Байдукова, от дома № 9 по улице Гражданской до улицы Волжской; а также улицу Зеленую, от дороги в Шувакиш до ЕКАД. В администрации города просят заранее спланировать свой маршрут с учетом всех изменений.