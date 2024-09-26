В Екатеринбурге из-за Крестного хода ограничат движение по четырем улицам

В Екатеринбурге в воскресенье, 29 сентября 2024 года, состоится Крестный ход от улицы Шувакишской, 3, до Ганиной Ямы. В связи с этим с 12:00 до 14:00 в день проведения мероприятия движение по четырем улицам города будет ограничено. Также будет закрыта дорога в поселок Шувакиш.