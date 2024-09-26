Досрочные выборы пройдут 15 декабря в Казачинско-Ленском районе

Досрочные выборы главы Казачинского сельского поселения Казачинско-Ленского района пройдут 15 декабря. Об этом КП-Иркутск сообщили в избирательной комиссии Иркутской области.
— Соответствующее решение приняла местная дума, оно опубликовано в «Вестнике Казачинского муниципального образования», — рассказываю в пресс-службе избиркома.
Кандидаты смогут выдвигать свои кандидатуры с 27 сентября. Напомним, главу поселения стали выбирать, потому что Игоря Потапова, который ранее занимал эту должность, 8 сентября выбрали мэром Казачинско-Ленского района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске впервые пройдет чемпионат России по боксу. С 3 по 12 октября свои навыки покажут более 400 спортсменов более чем из 70 регионов. Приангарье представят 20 спортсменов, среди них есть и именитые боксеры.