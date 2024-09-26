Досрочные выборы пройдут 15 декабря в Казачинско-Ленском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске впервые пройдет чемпионат России по боксу. С 3 по 12 октября свои навыки покажут более 400 спортсменов более чем из 70 регионов. Приангарье представят 20 спортсменов, среди них есть и именитые боксеры.