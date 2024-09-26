Тепло возвращается: бабье лето придет в Самару в конце сентября 2024 года

По информации Приволжского УГМС, в последнюю рабочую неделю сентября погоду в Самарской области будет формировать Скандинавский антициклон. Синоптики прогнозируют слабый ветер и почти полное отсутствие облаков. По ночам, конечно, возможны заморозки, но днем будет тепло. И потепления стоит ждать уже завтра. В пятницу, 27 сентября, воздух в Самарской области прогреется до +23 градусов. Направление ветра будет юго-западным, его порывы составят 7−12 м/с. Погода при этом будет малооблачной, без осадков.