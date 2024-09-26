Тепло возвращается: бабье лето придет в Самару в конце сентября 2024 года

Не успели жители Самарской области привыкнуть к холодам, как погода приготовила очередной сюрприз. На регион надвигается бабье лето. Судя по прогнозам синоптиков, оно наступит уже в ближайшие дни. Рассказываем, когда бабье лето придет в Самару осенью 2024 года.
По информации Приволжского УГМС, в последнюю рабочую неделю сентября погоду в Самарской области будет формировать Скандинавский антициклон. Синоптики прогнозируют слабый ветер и почти полное отсутствие облаков. По ночам, конечно, возможны заморозки, но днем будет тепло. И потепления стоит ждать уже завтра. В пятницу, 27 сентября, воздух в Самарской области прогреется до +23 градусов. Направление ветра будет юго-западным, его порывы составят 7−12 м/с. Погода при этом будет малооблачной, без осадков.
В выходные температурный фон будет таким же. Направление ветра изменится на южное, он будет дуть со скоростью 9−14 м/с. А в понедельник, 30 сентября, за окном потеплеет до +24 градусов. Также ожидается переменная облачность, без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с.
Во вторник, 1 октября, тепло пойдет на спад. Столбики термометров в Самарской области опустятся до отметки в +20 градусов. Тем не менее, у самарцев есть несколько дней, чтобы насладиться теплом и подготовиться к предстоящим холодам.