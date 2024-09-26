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Суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу, подозреваемого по уголовной статье

Руководителя отдела СК по Таганрогу взяли под стражу по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

Руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области арестовал суд Москвы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — подтвердил собеседник агентства.

Напомним, представителя СК задержали в рамках дела о посредничестве при взяточничестве. По данным УФСБ, в марте 2023 года подозреваемый, выступая в качестве посредника во взяточничестве, во время личной встречи получил от бизнесмена 2 млн рублей. Эти деньги якобы собирались передать «неустановленному правоохранителю» в связи со строительством многоквартирного дома.