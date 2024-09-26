Суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу, подозреваемого по уголовной статье

Руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области арестовал суд Москвы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — подтвердил собеседник агентства.
Напомним, представителя СК задержали в рамках дела о посредничестве при взяточничестве. По данным УФСБ, в марте 2023 года подозреваемый, выступая в качестве посредника во взяточничестве, во время личной встречи получил от бизнесмена 2 млн рублей. Эти деньги якобы собирались передать «неустановленному правоохранителю» в связи со строительством многоквартирного дома.