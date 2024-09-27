Экологи бьют тревогу: в Воронеже возобновили строительство дамбы

Ранее местные жители самостоятельно разрушили дамбу, в стихийном разрушении самовольно построенного сооружения участвовало более ста человек. Тем не менее работы были продолжены позднее. Владельцы элитного коттеджного поселка Серебряный Остров, как утверждается, являются заказчиками этих работ. Инженер подрядной компании настаивает, что дамба была предусмотрена проектом, однако министр экологии региона опровергла это утверждение.