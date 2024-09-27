Экологи бьют тревогу: в Воронеже возобновили строительство дамбы

Из-за постройки дамбы уровень реки Усманка резко снизился. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, узнав о ситуации, потребовал проверить происходящее в регионе.
«К председателю СК России обратились воронежцы с жалобами на появление дамбы, что подтверждает необходимость проверки».
В связи с этим воронежские следователи инициировали проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 246 и 293 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, халатность).
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Кириллу Левиту предоставить информацию о ходе проверки и установленных фактах. Министр экологии Воронежской области Наталья Ветер посетила место, где была возведена дамба, и вынесла однозначный вердикт — это преступление.
Ранее местные жители самостоятельно разрушили дамбу, в стихийном разрушении самовольно построенного сооружения участвовало более ста человек. Тем не менее работы были продолжены позднее. Владельцы элитного коттеджного поселка Серебряный Остров, как утверждается, являются заказчиками этих работ. Инженер подрядной компании настаивает, что дамба была предусмотрена проектом, однако министр экологии региона опровергла это утверждение.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что по мнению политолога Владимира Киреева столице Черноземья угрожает ядерный удар. Дело в том, что Воронеж — крупный логистический и промышленный центр, который может быть внесен в список целей для атомной бомбардировки, считает эксперт.