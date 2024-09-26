Электрички на Зеленоградск и Светлогорск изменят расписание с 1 октября

По маршруту Калининград — Зеленоградск — Пионерский Курорт — Светлогорск-2 электрички будут ежедневно следовать с Южного вокзала в 8:01, 10:15, 12:16, 17:15 и 19:55. Две «Ласточки» поедут со станции Пионерский Курорт в 6:03 и 19:23.