Электрички на Зеленоградск и Светлогорск изменят расписание с 1 октября

Зеленоградское направление:
- «Ласточки» будут ежедневно отправляться с Южного вокзала в 6:37, 11:12, 14:17, 16:18, 17:55 и 18:49;
- в обратном направлении электрички поедут в 7:45, 9:07, 12:12, 15:51, 17:18, 18:56 и 21:03;
- по будням из Зеленоградска в 8:15 будет курсировать «Деловой экспресс» с минимальным количеством остановок.
Светлогорское направление:
- поезда будут ежедневно отправляться с Южного вокзала в 6:18, 7:40, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:02, 15:03, 17:40 и 18:41;
- одна «Ласточка» поедет с Северного вокзала в 16:42;
- на будние дни назначили две дополнительные электрички (с Северного вокзала в 17:17 и с Южного вокзала в 19:20);
- в Калининград поезда поедут в 7:39, 8:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16, 15:40, 16:42, 17:50, 18:54 и 19:57;
- ещё пять «Ласточек» будут курсировать по будням в 6:30, 6:55, 8:00 («Деловой экспресс»), 19:33 и 20:36;
- со станции Светлогорск-2 пригородные поезда будут отправляться в 10:22 и 12:24, а со станции Светлогорск-1 — в 14:07.
По маршруту Калининград — Зеленоградск — Пионерский Курорт — Светлогорск-2 электрички будут ежедневно следовать с Южного вокзала в 8:01, 10:15, 12:16, 17:15 и 19:55. Две «Ласточки» поедут со станции Пионерский Курорт в 6:03 и 19:23.