Стали известны подробности байопика о певице Дженис Джоплин

Информацию о пока безымянном проекте раскрыла работающая над лентой продюсер, композитор и певица Линда Перри.
«Я десятилетиями ждала, когда этот фильм будет снят», — призналась артистка в интервью Entertainment Weekly. По словам Перри, байопик — «чистый и честный» взгляд на дни Джоплин перед смертью в 27 лет в октябре 1970-го.
Линда также заявила, что Шейлин Вудли («Дивергент» (2014), «Виноваты звезды» (2014)), готовящаяся воплотить Дженис на экране, — идеальный кандидат на эту роль. Сама актриса рассказала, что во время подготовки к съемкам «обнаружила, что может петь».
Ожидается, что картина будет снята за 30 дней в Калифорнии, где жила Джоплин.
Байопик о звезде пытались снять около 25 лет. На роль исполнительницы претендовали Эми Адамс, Зои Дешанель, Пинк, Мелисса Этеридж и другие знаменитости. В прошлом году желание сыграть певицу выразила Марго Робби.