Люди против машин: как решают проблему парковок в Воронеже

Частично проблему засилья автомобилей у жилых домов можно было бы решить за счет подземных многоуровневых паркингов. Но стоимость их строительства довольно высока, так что позволить себе такое благо могут далеко не все. Относительно новая и тоже не самая распространенная практика — строительство на территории ЖК многоэтажных крытых парковок, также спасает не на 100%. Не только из-за нехватки территорий и стоимости, но и из-за культуры граждан, некоторые из которых вопреки здравому смыслу платить не хотят. И им не важно, что где-то в условном «здесь» вместо воющих по ночам машин с сигнализациями могла бы быть детская площадка или небольшой зеленый сквер, где бы играли их дети.