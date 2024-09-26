Снялась в клипе и провела чайную церемонию: стало известно, зачем Ольга Бузова приезжала в Нижний Новгород

К визиту Ольги Бузовой помощник ректора по связям с общественностью Олег Пикунов записал для нее песню. Артистка послушала трек и согласилась на съемки мини-клипа. Также, находясь на площадке нижегородского вуза, она пришла к выводу, что ее проекту нужен собственный гимн.