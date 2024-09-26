Снялась в клипе и провела чайную церемонию: стало известно, зачем Ольга Бузова приезжала в Нижний Новгород

Новый выпуск шоу «Ольга Вузова» с участием преподавателей и студентов НГЛУ имени Добролюбова вышел в сети 26 сентября. В рамках проекта телеведущая и блогер Ольга Бузова посетила нижегородский университет и рассказала о плюсах обучения в нем.
Первым делом теледива посетила Институт Конфуция при университете и приняла участие в настоящей чайной церемонии. Во время приготовления чая артистка сделала вывод, что процесс требует внимательности и терпения.
— Мы неправильно пьем чай — его нужно вначале «послушать»! — считает артистка.
К визиту Ольги Бузовой помощник ректора по связям с общественностью Олег Пикунов записал для нее песню. Артистка послушала трек и согласилась на съемки мини-клипа. Также, находясь на площадке нижегородского вуза, она пришла к выводу, что ее проекту нужен собственный гимн.
Звездная гостья отметила важность и актуальность профессии пиар-менеджера, а также решила изменить свой подход к изучению английского языка, чаще практиковаться в быту.
— Чтобы тебя понимал каждый англоязычный житель планеты, нужно постоянно напрягать и мозги, и речевой аппарат, — считает Бузова.
По мнению телеведущей, знание иностранных языков значительно расширяет горизонты. Это полезно и для построения карьеры, и просто для собственного развития.
Напоследок ведущая посетила Центр языков и культур. Там ее угостили разнообразными национальными блюдами, а также рассказали их историю и поделились рецептами.
— Да простит меня фитнес-тренер, такие вкусные блюда можно и нужно исследовать — это тоже научная деятельность! — сказала ведущая, пробуя угощения.
Отметим, что это был уже не первый визит Ольги Бузовой в лингвистический университет, до и вообще в нижегородские вузы. Ранее артистка помогла пожарным эвакуировать студентов НГЛУ, а также прошла мастер-класс по тушению пожара.
Кроме того, в рамках шоу Бузова посетила НГТУ имени Алексеева.