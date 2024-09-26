В Беларуси изменили порядок сдачи экзаменов на права

Обновленная инструкция о процедуре прохождения квалификационных экзаменов на управление механическим транспортным средством утверждена постановлением № 214.
Изменили структуру инструкции для лучшей последовательности и связности положений. Устранили повторения правовых норм по одним и тем же вопросам. Пересмотрели подход к регулированию общественных отношений, чтобы избежать пробелов в законодательстве. Теперь инструкция написана понятным и простым языком, исключая двусмысленность в толковании терминов, говорится в публикации.
В новой редакции инструкции внесены изменения, устанавливающие требование использования автоматизированной информационной системы ГАИ для сдачи теоретического экзамена и отменяющие использование билетов на бумажных носителях.
Для создания более удобных условий, упорядочивания очереди граждан, которые хотят пересдать практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, инструкция предусматривает введение предварительной записи в экзаменационных подразделениях ГАИ различных уровней управления внутренними делами.
Учитывая текущую обстановку на дорогах, прогнозы улучшения безопасности движения и необходимость повышения уровня подготовки водителей к участию в дорожном движении, в инструкции уточнили технические характеристики автотранспортных средств, применяемых при сдаче практического экзамена.
В частности, изменения затронули следующие категории:
- «А» (потребуется мотоцикл с рабочим объемом двигателя не менее 220 кубических сантиметров);
- «С» (грузовой учебный автомобиль с технической допустимой массой более 8 тон);
- «Э» (учебный автобус, в котором не менее 23 мест для сидения пассажиров);
- «СЕ» (учебный автомобиль категории «С» с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 2 тонны, имеющий не менее двух осей с расстоянием между ними более 2 метров либо длину более 5 метров);
- «ЭЕ» (учебный автобус категории «Э» с прицепом категории «СЕ» или учебный автобус категории «Э» длиной не менее 15 метров).
Определены основания для отказа лицу в приеме квалификационного экзамена:
- отсутствует заключение медицинской комиссии о годности к управлению механическим транспортным средством заявленной категорией;
- не достигнут возраст, установленный статьей 25 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313−3 «О дорожном движении»;
- не представлен документ, подтверждающий обучение по единой программе подготовки водителей на территории Республики Беларусь в случае, когда прохождение обучения обязательно;
- представлены документы с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;
- наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них предусмотренных сведений, подписей, печатей;
- наличие сведений о лишении права управления, за исключением предоставления права управления транспортными средствами после окончания срока такого лишения;
- наличие сведений о временном ограничении права на управление транспортными средствами.
Уменьшено время для выполнения элемента автодрома с 3 до 2 минут. Исключено ограничение минимальной продолжительности проведения практического экзамена в условиях реального дорожного движения. Длительность его обусловлена исключительно выполнением обязательных элементов, таких как:
- проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
- выполнение двух левых поворотов на перекрестке;
- проезд по дороге, имеющей две и более полосы для движения в одном направлении (при их наличии);
- проезд перекрестка по дороге, пересекаемой главной дорогой;
- перестроение на участке дороги, имеющей две или более полосы движения в одном направлении;
- проезд пешеходных переходов и остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;
- движение в транспортном потоке с соблюдением безопасной дистанции и интервалов;
- выполнение двух разворотов (одного на перекрестке, одного вне пределов перекрестка);
- остановка транспортного средства для целей посадки (высадки) пассажиров;
- умение правильно оценивать дорожную обстановку.
При проверке навыков управления мотоциклом сдающим предоставлена возможность допустить одну ошибку на одном из элементов, при этом экзамен будет продолжаться с исходной позиции выполнения элемента, на котором такая ошибка допущена.