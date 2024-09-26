В Беларуси изменили порядок сдачи экзаменов на права

Изменили структуру инструкции для лучшей последовательности и связности положений. Устранили повторения правовых норм по одним и тем же вопросам. Пересмотрели подход к регулированию общественных отношений, чтобы избежать пробелов в законодательстве. Теперь инструкция написана понятным и простым языком, исключая двусмысленность в толковании терминов, говорится в публикации.