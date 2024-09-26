Теплая и сухая погода ждет татарстанцев в выходные дни

В ближайшие дни татарстанцев ждет теплая и сухая погода. Температурный фон превысит норму на 5−7 градусов. В то же время возможен сильный ветер порывами до 15−18 м/с, предупреждает Гидрометцентр республики.
Завтра в Казани прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ночью и утром температура воздуха составит +5..+7 градусов, в низких местах похолодает до +2..+4 градусов. Днем местами синоптики обещают сильный ветер порывами до 15 м/с и до 20..22 градусов тепла.
Ночью 28 сентября температура воздуха в Татарстане понизится до +7..+12 градусов, на юге и востоке республики, в низких местах — до +1..+6 градусов. 29 сентября похолодает до +8..+13 градусов.
По предварительному прогнозу, подобная погода сохранится в начале следующей недели, 30 сентября и 1 октября. Осадки будут маловероятны. Ночные температуры ожидаются в пределах +5..+10 градусов. Днем 30 сентября столбики термометров поднимутся до +18..+23 градусов, 1 октября — до +15..+20 градусов.
Нынешний сентябрь — один из самых теплых за весь период наблюдений, отметили в Гидрометцентре РТ.