Последние новости к вечеру 26 сентября 2024 года

Белый дом анонсировал новые санкции против России, включая ограничения на экспорт нефти. Эксперты считают, что задача Запада — ввести санкции так, чтобы не вызвать дефицита на рынке и резкого роста цен, как это было в 2022 году. Кроме того, Запад хочет придать нефти РФ большей токсичности в глазах покупателей.