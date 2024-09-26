Последние новости к вечеру 26 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 сентября 2024 года.
Песков объяснил, почему Россия меняет ядерную доктрину
Россия не планирует увеличивать ядерные арсеналы, заявил Дмитрий Песков. Изменение доктрины — предупреждение недружественным странам о последствиях нападения. Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину 25 сентября.
Эксперты рассказали, что ожидать от новых санкций
Белый дом анонсировал новые санкции против России, включая ограничения на экспорт нефти. Эксперты считают, что задача Запада — ввести санкции так, чтобы не вызвать дефицита на рынке и резкого роста цен, как это было в 2022 году. Кроме того, Запад хочет придать нефти РФ большей токсичности в глазах покупателей.
Трамп заявил, что Украины больше нет
Дональд Трамп заявил, что на восстановление Украины не хватит денег даже при глобальной поддержке. Он обвинил Байдена и Харрис в усугублении конфликта и отметил, что Украине стоило пойти на уступки России до февраля 2022 года.
Лукашенко предрек вооруженное восстание против него
Александр Лукашенко заявил, что Запад финансирует белорусскую оппозицию для подготовки вооруженного восстания перед президентскими выборами 2025 года, указав, что оппозиции недостаточно поддержки внутри страны.
Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к 6 годам колонии
Алексея Панина (признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) заочно приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму. Ему запрещено администрировать интернет-ресурсы на три года. Актер, замешанный в ряде скандалов, дискредитирующих РФ, также объявлен в розыск.