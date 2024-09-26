Древнее поселение раскопали археологи на Таманском полуострове

«Археологические разведки проводятся на территориях, предназначенных к освоению до начала земляных и строительных работ. Если найдены памятники археологии, тогда осуществляются раскопки, все предметы передаются на хранение в музеи», — рассказал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.