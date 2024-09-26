Древнее поселение раскопали археологи на Таманском полуострове

Археологи организовали раскопки на территории Таманского полуострова. Специалисты приступили к работам на одном из участков для строительства. На этой земле появится комплекс по переработке природного газа.
«Археологические разведки проводятся на территориях, предназначенных к освоению до начала земляных и строительных работ. Если найдены памятники археологии, тогда осуществляются раскопки, все предметы передаются на хранение в музеи», — рассказал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.
Работы на Таманском полуострове дали свои результаты. Археологи обнаружили древнее поселение Тузла-26. Этот памятник особо важен для изучения эпохи античности Северо-Западного Кавказа.
Археологи установили, что находки из погребений относятся к VI в. до н.э. Специалисты обнаружили столовые амфоры, глиняные сосуды коринфского производства — чернофигурные килики, лекифы и пиксиду.
Памятник археологии обнаружили на площади около пяти тысяч кв. метров. В настоящее время раскопки древнего поселения проводят сотрудники Института археологии РАН. При научно-исследовательских археологических работах изучены 36 погребальных комплексов античного времени. Они относятся к периоду начала греческой колонизации Северного Причерноморья.
Археологические раскопки проводят и в других районах Краснодарского края. Напомним, в окрестностях Анапы археологи нашли два алтаря Аполлона. На территории античного города Лабрис обнаружили фрагменты керамики, терракотовые статуэтки, монеты и обломки черепиц.
А в Крымском районе Кубани в начале лета нашли 150 погребений первых веков нашей эры. Поиски проводились в хуторе Ястребовском. Археологи определили, что в могильнике хоронили разных людей по возрасту, полу, достатку и социальному положению.