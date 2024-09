Социолог Рощин: запрет чайлдфри может привести к еще большему снижению рождаемости

Американская писательница Лаура Скотт изучала движение чайлдфри и причины, по которым люди сознательно выбирают бездетность. Для своей книги «Двоих достаточно: Руководство для пар, живущих без детей по выбору» (Two Is Enough: A Couple’s Guide to Living Childless by Choice) она провела качественные исследования и интервью с парами, сознательно принявшими решение не иметь детей. В результате Скотт предложила свою типологию людей, которые выбирают бездетность: