Социолог Рощин: запрет чайлдфри может привести к еще большему снижению рождаемости

В России могут ввести запрет на пропаганду идей чайлдфри. 25 сентября 2024 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. «Газета.Ru» вместе с экспертами разобралась, кто такие чайлдфри, как появилось это течение, в чем заключается его идеология, почему люди принимают осознанное решение не заводить детей и за что другие критикуют их выбор.
Кто такие чайлдфри.
Чайлдфри (от англ. «childfree» — «свободные от детей») — это люди, которые осознанно и добровольно принимают решение не рожать детей в течение всей жизни. Хотя люди, выбирающие бездетность, существовали всегда, термин и концепция чайлдфри как осознанного выбора начали формироваться и получать признание в более широком масштабе только во второй половине прошлого века, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» психолог Анастасия Валуева.
Как появилось течение чайлдфри.
В 1960-х годах в западных странах произошла сексуальная революция, появились первые оральные контрацептивы. Это дало женщинам больше контроля над своим телом и деторождением. Одновременно с этим возникли феминистские движения второй волны, которые боролись за права женщин, в том числе за право выбирать: иметь детей или нет.
Сам термин «чайлдфри» возник в 1970-х, в эпоху хиппи и «свободной любви», чтобы обозначить людей, которые сознательно выбирают отказ от детей. В отличие от бездетных (childless), которые были не способны иметь детей по медицинским причинам, слово «чайлдфри» символизировало осознанный отказ от родительства. Тогда же зародилась организация NON (The National Organization for Non-Parents), которую основали феминистки Эллен Пек и Ширли Радл. В начале 70-х, как писал журнал Time, она насчитывала около 400 участников.
Спустя еще 20 лет движение чайлдфри стало заметнее из-за развития интернета. Люди, придерживающиеся этих взглядов, смогли объединиться в сообщества и обсуждать свой опыт. Первое российское онлайн-сообщество чайлдфри появилось в «Живом журнале» в 2004 году, в него входили около 500 человек.
Почему люди становятся чайлдфри.
Среди основных мотивов отказа от родительства психолог Анастасия Валуева выделила следующие причины:
* Личные предпочтения и убеждения. Некоторые люди просто не чувствуют желания становиться родителями и не испытывают интереса к воспитанию детей.
* Карьерные и личностные амбиции. Некоторые чайлдфри могут сосредотачиваться на карьере, саморазвитии или путешествиях, считая, что дети ограничивают их возможности для самореализации.
* Забота об экологии и перенаселении. Другие же полагают, что отказ от детей помогает сократить нагрузку на природные ресурсы и замедлить рост численности населения.
* Социальные и экономические причины. Воспитание детей требует значительных финансовых вложений, времени и энергии. Чайлдфри не готовы брать на себя эти обязательства.
* Негативный опыт детства. В некоторых случаях решение может быть связано с собственным трудным детским опытом или наблюдением за проблемами в семьях с детьми. Кто-то боится нанести психологические травмы младшему поколению, поэтому отказывается от родительства.
Запрет пропаганды чайлдфри в России: мнения.
В последние время чайлдфри стали активнее обсуждать в обществе и медиа. С одной стороны, культура начала принимать разнообразие образов жизни, включая бездетность. С другой, движение и его идеология часто подвергаются критике.
Недавно Госдума РФ предложила ввести штрафы за пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе: до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 25 сентября.
По результатам опроса, проведенного kp.ru, 53% россиян столкнулись с «пропагандой» чайлдфри. Респонденты отметили, что, на их взгляд, в России активно поддерживают бездетную жизнь и мнение о том, что это поведение позволяет молодым людям развиваться, строить карьеру и путешествовать. 4% заявили, что пропаганда раньше была активнее, а сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Остальные опрошенные заверили, что не замечали популяризации бездетного образа жизни вообще.
Мнение депутатов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» назвала запрет пропаганды чайлдфри необходимым и своевременным. По ее словам, пропаганда бездетности — опасная идеология, которая подрывает фундамент общества и противоречит традиционным ценностям.
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев также заявил, что считает идеологию, проповедующая одиночество, явно вредоносной. По его мнению, против России ведут информационную войну, а идеология чайлдфри служит в ней оружием. Поэтому, полагает депутат, в стране должны применять средства защиты, в том числе нормативные.
«Перефразируя Наполеона, можно сказать, что история любит большие народы. А они состоят из больших семей. При нашей территории и ресурсах критически важно, чтобы нас было много. Иначе природные богатства достанутся тем, кто не стеснялся бороться с чайлдфри», — сказал он.
Депутат выразил уверенность, что законопроект будет одобрен.
«Если кто-то хочет жить в одиночестве, без семьи и детей, бог ему судья. Но распространять и навязывать свое мнение, используя СМИ и другие инструменты, будет нельзя», — пояснил Толмачев.
Мнение социолога.
Ведущий эксперт Центра политических технологий, социолог Алексей Рощин в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в рациональности инициативы о запрете пропаганды чайлдфри. Он напомнил, что о подобного типа запретах ранее говорил русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин в контексте административных вопросов.
Социолог отметил, что движение чайлдфри в России — несуществующее или неактивное, ведь открытых клубов по интересам в стране нет. Более того, эти идеи в российском обществе не поддерживает ни одно публичное значимое лицо.
«Самое печальное в этом, что итог будет противоположный. Скорее всего, если дело [законопроект] пойдет, то это будет способствовать еще большему падению рождаемости за счет того, что будут новые репрессии. От правоохранительных органов потребуют показывать, что борьба [с чайлдфри] ведется. Соответственно, придется подвергать их различным карам, из-за чего появится новый предмет для нервозности — основной причины, из-за чего падает рождаемость», — подчеркнул Рощин.
Мнение психолога.
По мнению Анастасии Валуевой, с одной стороны, для улучшения демографической обстановки в России запрет пропаганды чайлдфри — это неплохо. С другой — в случае его введения должны быть приняты меры на уровне государства, которые будут поддерживать выбор материнства.
«Например, если женщина по каким-то причинам не имеет партнера или не уверена в своем финансовом благосостоянии, то было бы неплохо обеспечить ей материальную поддержку, чтобы она могла хотя бы искусственно зачать ребенка. А также средства на хотя бы первичное воспитание ребенка, потому что мы понимаем, что это требует финансовых вложений», — считает психолог.
Исследования о чайлдфри.
Первое большое исследование чайлдфри провела канадский социолог Джин Виверс. В 1980 году в своей работе «Бездетные по собственному выбору» (Childless by Choice) она ввела типологию, которая делит людей, выбирающих жизнь без детей, на две основные категории: реджекторы (rejectors) и аффексьонадо (affectionados).
* Реджекторы — это те, кто сознательно и твердо отвергает идею о продолжении рода. Их решение обычно основано на принципиальных соображениях или негативном отношении к родительству как таковому. Это может быть связано с личными убеждениями, страхом перед ответственностью или просто отсутствием желания иметь детей.
* Аффексьонадо — люди, которые, несмотря на отсутствие желания иметь собственных детей, положительно относятся к ним и с удовольствием проводят вместе с ними время. Они могут любить детей, играть с ними, но при этом не хотят сами иметь и воспитывать их.
Американская писательница Лаура Скотт изучала движение чайлдфри и причины, по которым люди сознательно выбирают бездетность. Для своей книги «Двоих достаточно: Руководство для пар, живущих без детей по выбору» (Two Is Enough: A Couple’s Guide to Living Childless by Choice) она провела качественные исследования и интервью с парами, сознательно принявшими решение не иметь детей. В результате Скотт предложила свою типологию людей, которые выбирают бездетность:
* Убежденные чайлдфри. Это люди, которые всегда знали, что не хотят детей. С самого раннего возраста они не видели себя в роли родителей и осознанно придерживались этого решения на протяжении всей жизни.
* Сомневающиеся чайлдфри. Они могли колебаться в своем выборе, рассматривая возможность иметь детей, но в конечном итоге приняли решение жить без них.
* Чайлдфри по обстоятельствам. Эта группа включает тех, кто, возможно, не исключал возможность иметь детей, но в результате жизненных обстоятельств (карьера, здоровье, поздний брак и т. д.) пришел к осознанному решению отказаться от родительства.
За что критикуют чайлдфри.
Идеи чайлдфри, несмотря на поддержку среди некоторых групп населения, вызывают опасения у тех, кто придерживается традиционных взглядов на семью и общество. Потенциальные негативные последствия отказа от рождения детей могут рассматриваться с разных точек зрения — демографической, экономической, социальной и психологической. Рассмотрим ключевые аргументы критиков чайлдфри.
Демографический кризис и сокращение населения.
Один из наиболее часто упоминаемых рисков распространения идей чайлдфри — снижение рождаемости, которое может привести к демографическому кризису. В странах с низким уровнем рождаемости, таких как Япония, Италия, Южная Корея, уже наблюдаются проблемы с поддержанием численности населения. Если все больше людей будут отказываться от деторождения, это может привести к старению населения и сокращению рабочей силы. Стареющее население создает нагрузку для экономики и социальных систем, особенно пенсионных фондов и системы здравоохранения. Снижение числа трудоспособных граждан может затруднить поддержание экономической стабильности и вызвать рост налогов для работающих граждан.
Угроза устойчивости пенсионных систем.
Многие пенсионные системы в мире основаны на принципе «контракт поколений», когда молодые работают и платят налоги, чтобы обеспечивать пенсии для пожилых. Если рождаемость резко снизится, это нарушит баланс между числом работающих граждан и пенсионеров, что приведет к нехватке средств для выплат. В странах с высокими уровнями бездетности пенсионные системы могут оказаться под угрозой, что приведет к необходимости реформ, включая повышение пенсионного возраста и увеличение налоговой нагрузки на работающих граждан.
Социальная и культурная дезинтеграция.
Критики чайлдфри утверждают, что отказ от родительства может способствовать разрушению таких принципов, как забота о будущих поколениях, взаимопомощь и ответственность, что грозит ослаблением личных и общественных связей с одной стороны и ростом эгоизма и снижением социальной сплоченности с другой.
Психологические и социальные риски для людей в старости.
Чайлдфри могут столкнуться с проблемами одиночества в старости. У бездетных людей с высокой долей вероятности в преклонном возрасте не останется близких родственников, которые могли бы их поддерживать. Они могут испытывать чувство изоляции, особенно если с годами круг их общения сократится. На фоне этого психическое здоровье будет ухудшаться, а также может возникнуть потребность в институциональном уходе (например, в доме престарелых).
Этические и философские вопросы.
Некоторые философы и биоэтики поднимают вопросы о том, имеет ли человек моральное право отказываться от продолжения рода, ведь бездетность как массовый феномен может лишить будущие поколения разнообразия жизненных опытов и привести к деградации человеческой популяции. Ученый, создатель русской школы морфологов-эволюционистов Алексей Скворцов, утверждал, что размножение — это не только индивидуальная обязанность человека, но и залог сохранения всего человечества, а отказ от размножения был бы опасен, так как это могло бы привести к подрыву эволюционного потенциала человечества.