Социолог Рощин: запрет чайлдфри может привести к еще большему снижению рождаемости

Некоторые философы и биоэтики поднимают вопросы о том, имеет ли человек моральное право отказываться от продолжения рода, ведь бездетность как массовый феномен может лишить будущие поколения разнообразия жизненных опытов и привести к деградации человеческой популяции. Ученый, создатель русской школы морфологов-эволюционистов Алексей Скворцов, утверждал, что размножение — это не только индивидуальная обязанность человека, но и залог сохранения всего человечества, а отказ от размножения был бы опасен, так как это могло бы привести к подрыву эволюционного потенциала человечества.