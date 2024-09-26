С сентября в Башкирии растет заболеваемость ОРВИ

По результатам лабораторных исследований видим, что заболеваемость сформирована циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, таких как риновирус и COVID-19. Как правило, такие инфекции распространяются воздушно-капельным путем.
Эпидемиологическая ситуация свойственна для данного периода. С началом учебного года по многолетним наблюдениям увеличивается заболеваемость детского населения. Это происходит в связи с формированием организованных коллективов в школах и детских садах.
В период подъема заболеваемости защитить себя помогут меры профилактики: в первую очередь, вакцинация против гриппа, которую важно сделать сейчас, до начала эпидемического сезона.