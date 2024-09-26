Работу «наливаек» в ночное время запретят с 2025 года в Ростовской области

Кроме того, депутаты приняли решение о дополнительном регулировании работы сезонных залов, террас и площадок, где продают горячительное. В таких зонах торговля продолжиться и в ночное время. При этом «площадь сезонной площадки не будет учитываться при расчете минимально необходимой площади (50 квадратных метров) зала обслуживания в многоквартирных домах».