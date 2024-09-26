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Работу «наливаек» в ночное время запретят с 2025 года в Ростовской области

Нелегальным «наливайкам» запретят работать по ночам в жилых домах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после жалоб людей на законодательном уровне осложнили работу «наливаек» в многоквартирных домах. С 1 марта 2025 года магазинам и ларькам без лицензии нельзя будет продавать горячительное по ночам. Это решение приняли донские парламентарии.

— Вопрос напрямую касается комфорта граждан. С 1 марта 2025 года продавать алкоголь с 23 часов до 8 утра в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях смогут только лицензированные учреждения общественного питания. Это будет означать, что никакие «наливайки» работать в многоквартирных домах не смогут, — пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Ограничения не повредят работе добросовестных ресторанов и кафе, не нарушающих общественный порядок.

Кроме того, депутаты приняли решение о дополнительном регулировании работы сезонных залов, террас и площадок, где продают горячительное. В таких зонах торговля продолжиться и в ночное время. При этом «площадь сезонной площадки не будет учитываться при расчете минимально необходимой площади (50 квадратных метров) зала обслуживания в многоквартирных домах».