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Искусственный водоем и зеленые зоны, свободные от транспорта. Что еще предусматривает Нацпрограмма по борьбе с пыльными бурями

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На улицах Ташкента создадут зоны, свободные от автотранспорта, а также искусственный водоем, который создаст умеренный микроклимат, положительно воздействующий на качество воздуха, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Национальная программа по борьбе с пыльными бурями и смягчению их негативных последствий в Узбекистане на 2024−2030 годы предусматривает целый спектр направлений. В частности, в стране проведут инвентаризацию и геоботаническое обследование, а также составят геоботанические карты 30% существующих пастбищ до 2026 года, 60% — до 2028 года и в полном объеме — до 2030 года.

Кроме того, в 2025—2028 годах будет усовершенствована система прогнозирования и мониторинга пыльных бурь и создана система раннего оповещения населения. Также внедрят передовые технологии по предупреждению и смягчению последствий пыльных и песчаных бурь, расширят зеленые покрытия в регионах. На строительных площадках Узбекистана устранят распространение в воздухе пыльных и песчаных частиц.

Отмечается, что до 2028 года благодаря этим мерам удастся достичь сокращения темпов возникновения сильных пыльных бурь до 50% по отношению к нынешнему состоянию.

Узбекистан укрепит международное сотрудничество и усилит экологическое образование. Будут разработаны методические пособия по смягчению рисков, связанных с атмосферным воздухом, и их негативных последствий, созданы передачи и социальные видеоролики.

Будут разработаны концептуальные основы организации Центральноазиатского зеленого фонда и Центра по климатическим вопросам Центральной Азии.

Программа также предусматривает обеспечение всестороннего приоритета общественного транспорта под лозунгом «Город для пешеходов» и разработку экологических мастер-планов Ташкента и каждого района города.

На улицах Ташкента, где находятся достопримечательности, создадут зоны, свободные от автотранспортных средств. Также будет создан искусственный водоем для обеспечения умеренного микроклимата и положительного воздействия на качество атмосферного воздуха.

экология