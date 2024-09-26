Искусственный водоем и зеленые зоны, свободные от транспорта. Что еще предусматривает Нацпрограмма по борьбе с пыльными бурями

Национальная программа по борьбе с пыльными бурями и смягчению их негативных последствий в Узбекистане на 2024−2030 годы предусматривает целый спектр направлений. В частности, в стране проведут инвентаризацию и геоботаническое обследование, а также составят геоботанические карты 30% существующих пастбищ до 2026 года, 60% — до 2028 года и в полном объеме — до 2030 года.
Кроме того, в 2025—2028 годах будет усовершенствована система прогнозирования и мониторинга пыльных бурь и создана система раннего оповещения населения. Также внедрят передовые технологии по предупреждению и смягчению последствий пыльных и песчаных бурь, расширят зеленые покрытия в регионах. На строительных площадках Узбекистана устранят распространение в воздухе пыльных и песчаных частиц.
Отмечается, что до 2028 года благодаря этим мерам удастся достичь сокращения темпов возникновения сильных пыльных бурь до 50% по отношению к нынешнему состоянию.
Узбекистан укрепит международное сотрудничество и усилит экологическое образование. Будут разработаны методические пособия по смягчению рисков, связанных с атмосферным воздухом, и их негативных последствий, созданы передачи и социальные видеоролики.
Будут разработаны концептуальные основы организации Центральноазиатского зеленого фонда и Центра по климатическим вопросам Центральной Азии.
Программа также предусматривает обеспечение всестороннего приоритета общественного транспорта под лозунгом «Город для пешеходов» и разработку экологических мастер-планов Ташкента и каждого района города.
На улицах Ташкента, где находятся достопримечательности, создадут зоны, свободные от автотранспортных средств. Также будет создан искусственный водоем для обеспечения умеренного микроклимата и положительного воздействия на качество атмосферного воздуха.