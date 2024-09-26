Искусственный водоем и зеленые зоны, свободные от транспорта. Что еще предусматривает Нацпрограмма по борьбе с пыльными бурями

Национальная программа по борьбе с пыльными бурями и смягчению их негативных последствий в Узбекистане на 2024−2030 годы предусматривает целый спектр направлений. В частности, в стране проведут инвентаризацию и геоботаническое обследование, а также составят геоботанические карты 30% существующих пастбищ до 2026 года, 60% — до 2028 года и в полном объеме — до 2030 года.