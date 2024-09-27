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Названы лучшие школьные столовые Калининграда и области

В Калининграде подвели итоги конкурса «Лучшая школьная столовая».

В категории «Городская школа» отмечена столовая классической школы Гурьевска, лучшей столовой сельской школы названа столовая в пос. Борское. Об этом сообщает 26 сентября региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что в региональном этапе всероссийского конкурса участвовали 17 команд, в финал вышли 10. Жюри пришлось пробовать творожную запеканку на льняной муке, суфле из печени, суп-пюре из горошка с чипсами из кабачка, кисель из облепихи, десерт «Банановый дельфин в ягодном море», смузи «Арбузная свежесть» и прочее.

Действительно ли этими изысками кормят детей в школьных столовых Калининградской области — не уточнили.

образование