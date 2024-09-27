Названы лучшие школьные столовые Калининграда и области

Отмечается, что в региональном этапе всероссийского конкурса участвовали 17 команд, в финал вышли 10. Жюри пришлось пробовать творожную запеканку на льняной муке, суфле из печени, суп-пюре из горошка с чипсами из кабачка, кисель из облепихи, десерт «Банановый дельфин в ягодном море», смузи «Арбузная свежесть» и прочее.