Преимущественно без осадков: какой будет погода в Казахстане 27 сентября

Только на юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока — осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.
На севере Западно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской, на востоке Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской сохранится, на востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 11−13 тепла.
Алматы: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 12−14 тепла.
Шымкент: переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 21−23 тепла.