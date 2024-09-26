Преимущественно без осадков: какой будет погода в Казахстане 27 сентября

В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской, на востоке Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской сохранится, на востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.