Продлили маткапитал и проиндексировали выплаты: Донской парламент принял пакет социально направленных областных законов

Законодательное собрание Ростовской области, собравшись на очередное десятое заседание, приняло пакет социально направленных областных законов.
МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ТАУНХАУС.
— Во-первых, мы продляем действия регионального материнского капитала до 2030 года. А во-вторых, расширяем возможности его использования, — отметил спикер донского парламента Александр Ищенко.
Теперь его можно будет расходовать и на реконструкцию домов блокированной застройки, и для оформления такого дома в общую долевую собственность родителей и детей.
Отметим, что под домами блокированной застройки понимаются так называемые таунхаусы — дома с высотой до трех этажей, поделенные на жиле блоки и имеющие отдельные входы с улицы и соединенные общей стеной.
На сегодняшний день этот вид жилой застройки не попадал в объекты, на которые можно расходовать средства материнского капитала.
УДОСТОВЕРЕНИЯ — У СЕБЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ.
Еще один вопрос, рассмотренный Заксобранием области, касается статуса многодетных семей. Так, еще в 2023 году донской парламент выходил с предложением на федеральный уровень об установлении единого образца удостоверения многодетных семей. Это предложение было воплощено в январском указе Президента России Владимира Путина.
— Сегодня мы областным законом наделяем муниципальное образование правом выдачи удостоверения для того, чтобы у многодетных семей не было необходимости из всех уголков Ростовской области приезжать в Ростов для оформления этого удостоверения. Все это будет делаться на местах, — отметил Александр Ищенко.
ПРОИНДЕКСИРУЮТ ВЫПЛАТЫ.
Следующий блок вопросов, рассмотренный парламентариями — корректировка в сторону увеличения ряда социальных выплат.
— Речь идет о текущем 2024 году. Будут проиндексированы дополнительно ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, выплаты на приобретение продуктов питания для детей с фенилкетонурией, несколько индексируется ежемесячная денежная выплата для бесплатного проезда в транспорте, услуги по погребению.
Все это будет проиндексировано с 1 января 2024 года и получатели этих услуг получат всю причитающуюся им сумму возмещения. То есть будет произведен перерасчет.
В этом году соцвыплаты индексировались на 4,5%. При этом в 2024 году индекс инфляции уточнили до размера 5,1%.
РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ.
Также донские парламентарии приняли областной закон, который позволит в крупных городах создать дополнительный ресурс для решения жилищных проблем тех категорий людей, которые имеют право на бесплатное предоставление жилья по социальному найму.
— У нас предусмотрено, что инвестор, который строит жилой дом, если получает участок по строительству без торгов, то передают не менее 5% общей площади строящегося жилья для обеспечения жильем некоторых категорий граждан: людей, проживающих в аварийном жилье, и детей-сирот.
Заксобрание убрало это ограничение по категориям, чтобы городские власти в рамках этой пятипроцентной квоты могли обеспечивать жильем и других нуждающихся. Например, участников СВО или членов их семей, инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, малоимущих семей, имеющих право на улучшение жилищных условий.
— На наш взгляд, принятие этой поправки позволит органам местного самоуправления более эффективно решать вопросы по обеспечению жильем нуждающихся категорий граждан. Конечно, это будет только в крупных городах. Но именно в них и большая очередь на получение социального жилья, — резюмировал Александр Ищенко.