Продлили маткапитал и проиндексировали выплаты: Донской парламент принял пакет социально направленных областных законов

— Сегодня мы областным законом наделяем муниципальное образование правом выдачи удостоверения для того, чтобы у многодетных семей не было необходимости из всех уголков Ростовской области приезжать в Ростов для оформления этого удостоверения. Все это будет делаться на местах, — отметил Александр Ищенко.