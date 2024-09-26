Стать героиней клипа и уйти в закат: Чем живет набережная Дона после шести вечера

И как же на набережной без рыбаков? Эти товарищи готовы удить в любую погоду. Кстати, в этот раз участники тихой охоты «помолодели». Если раньше здесь рыбачили только пожилые мужчины, то теперь ловить рыбу стали и парни лет 20. Некоторые даже спрашивают советов у старших «коллег» по удочке. Рыбачат в Дону и женщины.