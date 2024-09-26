Стать героиней клипа и уйти в закат: Чем живет набережная Дона после шести вечера

В Ростове постепенно наступает осень. Однако тепло все еще сохраняется в донской столице. Правда, уже нет такой знойной жары, как летом.
Лишь по вечерам и утром, когда температура на улице снижается до +17 … +19 градусов, сентябрь незаметно напоминает о себе. Кроны деревьев постепенно меняют окрас на золотисто-красные переливы. И еще чуть-чуть, в городе наступит листопад.
Пока же ростовчане не хотят думать об осени и все еще гуляют по улицам в летней одежде. А мы решили пройтись по городской набережной, чтобы полюбоваться осенним закатом и посмотреть на беззаботную жизнь, которая там наступает после 18:00.
НОВАЯ ФОТОЗОНА.
Ближе к шести вечера на набережной постепенно собираются люди. На прогулочном катере уже не так много желающих прокатиться, как летом. С очередной речной прогулки на нем приехало всего-то человек десять.
Зато на лавочках полно отдыхающих, которые наслаждаются красивыми видами под золотистые переливы сентябрьского солнца.
В фонтане уже не купаются ребятишки. Лишь несколько туристов останавливаются, чтобы сделать возле этой локации фото на память.
А еще рядом появилась новая фотозона. В золотистой рамке установлено подвесное кресло-бублик, в котором предлагают сделать селфи всем желающим и выложить его в социальные сети.
Вечером на набережной много и ростовчан с детьми. Вот — родители пытаются попасть во все шарики, чтобы выиграть своему сыну игрушку.
Приготовились к активностям и торговцы с цветами. Одна из коммерсанток привезла на тележке аж три ведра с розами и сборными букетами. Нашла самое проходящее место, раскинула раскладной стол и стала ждать первых покупателей.
РЫБАЧАТ ВСЕ.
И как же на набережной без рыбаков? Эти товарищи готовы удить в любую погоду. Кстати, в этот раз участники тихой охоты «помолодели». Если раньше здесь рыбачили только пожилые мужчины, то теперь ловить рыбу стали и парни лет 20. Некоторые даже спрашивают советов у старших «коллег» по удочке. Рыбачат в Дону и женщины.
И вот, когда начало немного смеркаться, набережная облачилась в золотой наряд от огней в кафе и ресторанах. Да и свободных мест там почти нигде нет. Одни заказывают салаты и десерты, а кто-то выбирает морепродукты.
А еще из каждого заведения играет музыка. Прогуливаясь по набережной под такую атмосферу, на миг ощущаешь себя героиней какого-нибудь клипа.
Кстати, сейчас на набережной цветут розы. И их так много! А какие живописные фото можно сделать на фоне этих цветов и золотисто-персикового заката над Доном, просто не передать словами. Присоединяйтесь!