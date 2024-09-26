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Стать героиней клипа и уйти в закат: Чем живет набережная Дона после шести вечера

Что происходит на ростовской набережной после рабочего дня, покажем и расскажем.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове постепенно наступает осень. Однако тепло все еще сохраняется в донской столице. Правда, уже нет такой знойной жары, как летом.

Лишь по вечерам и утром, когда температура на улице снижается до +17 … +19 градусов, сентябрь незаметно напоминает о себе. Кроны деревьев постепенно меняют окрас на золотисто-красные переливы. И еще чуть-чуть, в городе наступит листопад.

Вечером жизнь на набережной только начинается. Екатерина ПОПОВА

Пока же ростовчане не хотят думать об осени и все еще гуляют по улицам в летней одежде. А мы решили пройтись по городской набережной, чтобы полюбоваться осенним закатом и посмотреть на беззаботную жизнь, которая там наступает после 18:00.

Осенние донские виды. Екатерина ПОПОВА

НОВАЯ ФОТОЗОНА.

Ближе к шести вечера на набережной постепенно собираются люди. На прогулочном катере уже не так много желающих прокатиться, как летом. С очередной речной прогулки на нем приехало всего-то человек десять.

Зато на лавочках полно отдыхающих, которые наслаждаются красивыми видами под золотистые переливы сентябрьского солнца.

Многие предпочитают просто сидеть и созерцать красоту природы. Екатерина ПОПОВА

В фонтане уже не купаются ребятишки. Лишь несколько туристов останавливаются, чтобы сделать возле этой локации фото на память.

А еще рядом появилась новая фотозона. В золотистой рамке установлено подвесное кресло-бублик, в котором предлагают сделать селфи всем желающим и выложить его в социальные сети.

А это новая фотозона. Екатерина ПОПОВА

Вечером на набережной много и ростовчан с детьми. Вот — родители пытаются попасть во все шарики, чтобы выиграть своему сыну игрушку.

На прогулочном катере никого. Екатерина ПОПОВА

Приготовились к активностям и торговцы с цветами. Одна из коммерсанток привезла на тележке аж три ведра с розами и сборными букетами. Нашла самое проходящее место, раскинула раскладной стол и стала ждать первых покупателей.

А цветы купить не желаете? Екатерина ПОПОВА

РЫБАЧАТ ВСЕ.

И как же на набережной без рыбаков? Эти товарищи готовы удить в любую погоду. Кстати, в этот раз участники тихой охоты «помолодели». Если раньше здесь рыбачили только пожилые мужчины, то теперь ловить рыбу стали и парни лет 20. Некоторые даже спрашивают советов у старших «коллег» по удочке. Рыбачат в Дону и женщины.

Куда ж без рыбаков. Екатерина ПОПОВА

И вот, когда начало немного смеркаться, набережная облачилась в золотой наряд от огней в кафе и ресторанах. Да и свободных мест там почти нигде нет. Одни заказывают салаты и десерты, а кто-то выбирает морепродукты.

В кафе тоже полно людей. Екатерина ПОПОВА

А еще из каждого заведения играет музыка. Прогуливаясь по набережной под такую атмосферу, на миг ощущаешь себя героиней какого-нибудь клипа.

Люди отдыхают после рабочего дня. Екатерина ПОПОВА

Кстати, сейчас на набережной цветут розы. И их так много! А какие живописные фото можно сделать на фоне этих цветов и золотисто-персикового заката над Доном, просто не передать словами. Присоединяйтесь!