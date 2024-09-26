Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге на время съемок фильма ограничат движение транспорта

На ряде улиц Таганрога с 30 сентября по 10 октября будут ограничивать проезд транспорта.

Источник: Комсомольская правда

С 30 сентября до 10 октября 2024 года движение машин на ряде улиц Таганрога будут ограничивать из-за съемок художественного фильма. Проезд разрешат только общественному транспорту, предупреждают городские власти.

Ограничения ожидаются:

30 сентября с 8 до 20 часов на пересечении Чехова и Итальянского;

1, 7, 12 и 13 октября с 8 до 20 часов на Октябрьской от Гоголевского переулка до переулка Красный;

2 октября с 8 до 20 часов в переулке Красном от Фрунзе до Октябрьской;

5 октября с 8 до 20 часов на пересечении Чехова и Лермонтовского;

6 октября с 8 до 20 часов в переулке Комсомольском (по нечетной стороне) от Чехова до Александровской.

Временно будет прекращено движение (на время съемок кадра):

— 28 и 29 сентября, 14 октября с 8 до 20 часов в районе Греческой, 53;

30 сентября с 8 до 20 часов на Фрунзе, 41;

10 октября с 8 до 20 часов на Греческой, 56.

Объезд будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

Напомним, с 28 сентября в Таганроге начнутся съемки военно-исторического сериала о молодежном подполье в период немецко-фашистской оккупации.