В Таганроге на время съемок фильма ограничат движение транспорта

С 30 сентября до 10 октября 2024 года движение машин на ряде улиц Таганрога будут ограничивать из-за съемок художественного фильма. Проезд разрешат только общественному транспорту, предупреждают городские власти.
Ограничения ожидаются:
30 сентября с 8 до 20 часов на пересечении Чехова и Итальянского;
1, 7, 12 и 13 октября с 8 до 20 часов на Октябрьской от Гоголевского переулка до переулка Красный;
2 октября с 8 до 20 часов в переулке Красном от Фрунзе до Октябрьской;
5 октября с 8 до 20 часов на пересечении Чехова и Лермонтовского;
6 октября с 8 до 20 часов в переулке Комсомольском (по нечетной стороне) от Чехова до Александровской.
Временно будет прекращено движение (на время съемок кадра):
— 28 и 29 сентября, 14 октября с 8 до 20 часов в районе Греческой, 53;
30 сентября с 8 до 20 часов на Фрунзе, 41;
10 октября с 8 до 20 часов на Греческой, 56.
Объезд будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.
Напомним, с 28 сентября в Таганроге начнутся съемки военно-исторического сериала о молодежном подполье в период немецко-фашистской оккупации.