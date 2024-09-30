На портале МБМ реализован спецпроект о патентной системе налогообложения

Спецпроект «Патентная система налогообложения» поможет индивидуальным предпринимателям узнать о преимуществах этого льготного налогового режима и перейти на него.
Также на странице спецпроекта работает онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость патента. При расчетах учитываются все факторы, влияющие на неё: вид деятельности, срок действия патента, а также дополнительные условия — например, количество наемных работников или грузоподъемность транспортного средства.
Помимо расчетов, пользователи могут сравнить ПСН с другими системами налогообложения. Для этого необходимо заполнить анкету, указав вид деятельности, планируемые показатели доходов и расходов за год, количество сотрудников и их зарплату, а также дополнительные сведения при необходимости.
Кроме этого, на странице спецпроекта можно сформировать заявление на применение патентной системы налогообложения и направить его в Федеральную налоговую службу.
Применять патентную систему налогообложения могут индивидуальные предприниматели, годовая выручка которых не превышает 60 миллионов рублей в год, а в штате не более 15 человек. Список видов деятельности, при которых разрешается пользоваться ПСН, представлен на странице спецпроекта.
Предприниматели могут воспользоваться и другими онлайн-сервисами ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, которые позволяют решать задачи на разных этапах ведения бизнеса, их более 35. Среди них — «Проверка контрагентов», «Оценка потенциала локации», «Бизнес-боксы», «Проверь законность вывески», «Законодательный бизнес-дайджест».
Также в МБМ предприниматели могут получить консультации более чем по сотне тем: от бухгалтерского учета и налогообложения до участия в госзакупках. Оставить заявку на консультацию можно онлайн на портале mbm.mos.ru или по телефону
Для предпринимателей в МБМ проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников. Помимо этого, в МБМ есть комплексные обучающие программы, рассчитанные на длительный период — от нескольких дней до пары месяцев. Например, действующие предприниматели могут поучаствовать в 2-месячной программе «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», которая позволяет вывести свое дело на новый уровень.
Более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на портале mbm.mos.ru, а также в официальной группе МБМ во «ВКонтакте».
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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