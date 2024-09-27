Коробочка с Петербургом. Как отпразднуют День туризма в Северной столице

«Будет всего десять инсталляций, а также сюрпризы от наших партнёров, которые мы пока что держим в секрете, — рассказала Дарья Крапивская. — В этом году мы представляем павильон в виде большой коробки, в которых мы обычно храним сувениры, приятные мелочи из поездок. Обещаем, что будет интересно и познавательно».