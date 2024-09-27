Коробочка с Петербургом. Как отпразднуют День туризма в Северной столице

В честь Дня туризма в городе на Неве создали павильон с мультимедийной экспозицией «Путешествие в Петербург», который откроет свои двери для посетителей 27 сентября и продлится три дня до 29 сентября. Здесь любой желающий сможет совершить бесплатную экскурсию во времени и проследить всю историю развития города от Петра I до наших дней.
На площади уже стоят информационные медиа-кубы, качели в цветах, а внутри павильона есть настоящий бассейн, в котором можно будет изучить навигацию по рекам и каналам Петербурга, ознакомиться с маршрутами и различными видами водного транспорта.
Город внутри каждого.
Предварительную экскурсию по будущей выставке провели заместитель председателя комитета по развитию туризма Илья Баннов и руководитель проекта Дарья Крапивская.
«Будет всего десять инсталляций, а также сюрпризы от наших партнёров, которые мы пока что держим в секрете, — рассказала Дарья Крапивская. — В этом году мы представляем павильон в виде большой коробки, в которых мы обычно храним сувениры, приятные мелочи из поездок. Обещаем, что будет интересно и познавательно».
Для петербуржцев и гостей города будут работать медиа-инсталляции «Петербург внутри каждого», «Путешествие во времени», «Живая панорама Петербурга», «Водный транспорт», «Интерактивная горка», «Животный мир», а также зона отдыха «Качели».
На входе посетителей необычного интерактивного пространства встречает рамка с особым «металлоискателем». Эта инсталляция лишь похожа рамку детектора. Если пройти через неё, то на большом экране напротив рамки появится силуэт человека.
Дальше он как бы наполняется различными образами и символами, связанными с Санкт-Петербургом, отражая внутреннее восприятие города посетителем.
Доверьте портрет нейросети.
Фото-киоск «Путешествие во времени» с применением ИИ позволит гостям создавать уникальные снимки на фоне исторических видов Санкт-Петербурга. Эпоху можно выбрать самостоятельно, а можно довериться нейросети. Она мгновенно обрабатывает фотографии, добавляя аутентичные костюмы и детали выбранной эпохи. Получившееся фото можно скачать себе на смартфон.
Самая большая и впечатляющая зона — с проекцией городских сюжетов на стенах со специальными отметками на полу. Если встать на отметку, оживёт определённая деталь панорамы. Так, по крышам вдруг начинает гулять кот, по Неве проплывает кораблик, а в небе пролетает чайка. Чем больше занято отметок, тем больше деталей панорамы приходит в движение, создавая полную картину жизни современного Петербурга.
Изюминка этого павильона — собственный бассейн. Экспозицию «За буйки не заплывать» соорудили в честь водного транспорта. Это небольшой бассейн, в котором находятся несколько буйков. Каждый буёк отвечает за определенный маршрут или вид водного транспорта. Посетители могут управлять тремя маленькими корабликами: когда кораблик достигает одного из буйков, на экране появляется информация, связанная с этим маршрутом или транспортом Петербурга. Всего маршрутов пять: «Забытые острова», «Северная Венеция», «Кронштадт — Остров фортов», «Международный фестиваль сапсёрфинга», «Крепость “Орешек”».
Оживают от прикосновения.
Познавательную часть павильона составила аудиовизуальная инсталляция «Вертикаль Петербурга» — флагшток. Она состоит из трёх манипуляторов, подобия настоящих флагштоков, установленных возле большой проекционной стены. Посетитель управляет физическим флагштоком, поднимая виртуальный флаг на большой проекционной стене. Флаг взмывает ввысь, и вместе с ним разворачивается визуальное путешествие. На стене появляются факты и события, связанные с историей и развитием Санкт-Петербурга разных эпох — Царская Россия, Советская и современная.
Интерактивная горка ждёт юных туристов на детской площадке. Пока ребёнок спускается по горке, за ним распускаются цветы, порхают бабочки. Здесь есть волшебный экран, на котором есть наши реки, озёра, заповедники. Коснётесь рукой — оживёт какой-нибудь зверёк в этой среде обитания, и появятся интересные факты о нём.
В спортивной зоне стоят тренажёры — велосипед и беговые дорожки, а также есть интерактивная стена, на которой в виде карты обозначены достопримечательности города и несколько «игроков» — бегуны и велосипедисты. Чем быстрее гость крутит педали, тем быстрее его игрок движется по маршруту. Каждый маршрут отражает реальный петербургский велозаезд или забег.
Если вдруг гости утомятся прогулкой и активностями, их встречает чилл-зона с качелями и головокружительными видами Острова фортов и набережной.
Павильон будет работать на Дворцовой площади три дня — с 27 по 29 сентября с 11.00 до 20.00. Вход свободный.