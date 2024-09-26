Рэперу Пи Дидди грозит пожизненное заключение

Знаменитый рэпер, продюсер, основатель собственной телесети и трехкратный лауреат «Грэмми» Пи Дидди (Шон Комбc) находится за решеткой по очень серьезным обвинениям. Музыканту инкриминируют сговор с целью рэкета, секс-торговлю и перевозку людей для их занятий проституцией. За первые два преступления в США могут дать пожизненное, за третье — до 10 лет лишения свободы. В обвинительном заключении говорится, что рэпер «применял насилие и угрозы, а также принуждал женщин и свое окружение к удовлетворению своих сексуальных желаний, защите собственной репутацию и сокрытию деяний». И все это — как минимум с 2008 года.