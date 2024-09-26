В гитарном альбоме Робби Уильямса появится гитарист Black Sabbath Тони Айомми

О неожиданном сотрудничестве рассказал барабанщик и музыкальный директор Уильямса Карл Брэзил в подкасте Percussion Discussion. Как оказалось, певец записал с Тони рок-песню под названием Rocket. Кроме того, в лонгплее появится фит с лидером альт-рок-коллектива Supergrass Гэзом Кумбсом.