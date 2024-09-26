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В гитарном альбоме Робби Уильямса появится гитарист Black Sabbath Тони Айомми

Поп-музыкант Робби Уильямс работает над новой пластинкой, в которой будет совместный трек с гитаристом хеви-метал-группы Black Sabbath Тони Айомми.

Источник: Звук

Поп-музыкант Робби Уильямс работает над новой пластинкой, в которой будет совместный трек с гитаристом хеви-метал-группы Black Sabbath Тони Айомми.

О неожиданном сотрудничестве рассказал барабанщик и музыкальный директор Уильямса Карл Брэзил в подкасте Percussion Discussion. Как оказалось, певец записал с Тони рок-песню под названием Rocket. Кроме того, в лонгплее появится фит с лидером альт-рок-коллектива Supergrass Гэзом Кумбсом.

По словам Карла, грядущий релиз — «преимущественно гитарный» и отсылает к звучанию Робби в 90-х. Однако современная поп-музыка в нем тоже есть.

Предыдущий альбом Уильямса The Christmas Present увидел свет в 2019 году.

Тем временем Айомми готовит сольный студийник и не исключает воссоединение Black Sabbath.