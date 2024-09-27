Как не разориться на дорогой ипотеке: советы экспертов

Банковские преференции: Некоторые банки снижают ставки для своих зарплатных клиентов или для тех, кто пришел по рекомендации ипотечных брокеров или риелторов. Специальные программы: Некоторые банки предлагают ипотеку с пониженной ставкой на срок до трех лет или на период строительства. Это может быть ставка от 3 до 9,9%, но только для новостроек.