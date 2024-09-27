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Как не разориться на дорогой ипотеке: советы экспертов

На рынке ипотечного кредитования разумные ставки доступны лишь льготным категориям граждан, участвующим в государственных программах поддержки. Остальные покупатели вынуждены либо откладывать приобретение жилья, либо брать кредиты по высоким ставкам в 21−22%.

Источник: Телепрограмма

Как решиться на ипотеку: советы для будущих заемщиков.

Автор изображения: Андрей Ярошенко.

На рынке ипотечного кредитования разумные ставки доступны лишь льготным категориям граждан, участвующим в государственных программах поддержки. Остальные покупатели вынуждены либо откладывать приобретение жилья, либо брать кредиты по высоким ставкам в 21−22%.

Сегодня выгодные ставки по ипотеке доступны только тем, кто соответствует условиям госпрограмм. Остальным приходится либо откладывать покупку жилья, либо брать кредит под высокие проценты — 21−22% годовых и выше. Эксперты поделились советами, как избежать финансового краха на дорогой ипотеке.

Накопите крупный первоначальный взнос.

Большинство банков готовы рассматривать заявки на кредит по рыночным условиям, если у вас есть хотя бы 30% от суммы сделки. Но при нынешних ценах это означает огромные ежемесячные платежи и тройную переплату за объект.

«Если вы не подходите под льготное кредитование, лучше накопить 70−80% от стоимости жилья, — советует ипотечный брокер Дмитрий Ракута. — Особенно это актуально для покупки вторичного жилья. Такой подход поможет снизить ежемесячные платежи до приемлемого уровня, даже при ставке 21−22%. Важно брать кредит на короткий срок — до 5−7 лет, чтобы переплата была минимальной».

Как снизить ставку по кредиту.

Существует несколько способов уменьшить процентную ставку:

Банковские преференции: Некоторые банки снижают ставки для своих зарплатных клиентов или для тех, кто пришел по рекомендации ипотечных брокеров или риелторов. Специальные программы: Некоторые банки предлагают ипотеку с пониженной ставкой на срок до трех лет или на период строительства. Это может быть ставка от 3 до 9,9%, но только для новостроек.

«Для заемщика стоимость квартиры в новостройке при этом не вырастает, — объясняет ипотечный брокер Елена Молокова. — Это позволяет приобрести новое жилье даже при высоких ставках».

3. Кредитный рейтинг: Важно поддерживать хороший кредитный рейтинг. Банки считают клиентов с просрочками высокорисковыми и предлагают им менее выгодные условия.

«На рынке вторичного жилья некоторые банки предлагают инструмент “своя ставка”, — добавляет руководитель агентства недвижимости “PRO ОБМЕН” Екатерина Никитина. — Заемщик вносит единовременную выплату и снижает ставку по ипотеке, вплоть до 10% годовых. Не все банки предоставляют такую услугу, но она существует».

Погашайте кредит досрочно.

Большинство заемщиков следуют графику платежей, предложенному банком. Но в условиях высоких ставок лучше готовиться к досрочному погашению кредита.

Идеальный вариант — начинать вносить удвоенные платежи как можно раньше. Можно ограничиться и дополнительными тысячами каждый месяц. Это поможет либо уменьшить ежемесячные платежи, либо сократить срок кредита.

Рассрочка на первое время.

Подходит для тех, кто покупает строящееся жилье. Предлагается приобрести квартиру с небольшими платежами на первых этапах, пока дом строится. Затем оформляется ипотека по рыночной ставке. В ожидании снижения ключевой ставки это может быть выгодным вариантом.

«Сегодня на рынке используют схему поиска “донора” для покупки квартиры по семейной ипотеке, — говорит Никитина. — Покупатели просят родственников, подходящих под условия программы, оформить льготный кредит на себя, а выплачивают его сами. Я не рекомендую этот вариант из-за высоких рисков для обеих сторон».

Следуя этим советам, вы сможете снизить финансовую нагрузку и приобрести жилье на более выгодных условиях.

По материалам «АиФ».

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