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Более 20 жителей Молдовы отравились грибами: Они их собирали в лесу или у дома

При появлении первых симптомов отравления грибами гражданам советуют незамедлительно звонить в службу экстренной помощи 112.

Источник: Комсомольская правда

Более 20 граждан, в том числе ребёнок, попали в больницы с отравлением после употребления грибов. Данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения.

Как отметила пресс-секретарь НАОЗ Олеся Кроитор, в большинстве случаев речь шла о грибах, собранных в лесу или на участках возле дома. Интоксикации возникали и после употребления консервированных или неправильно приготовленных в домашних условиях грибов, уточнила она.

Примерно через два часа после употребления ядовитых грибов могут возникнуть тошнота, рвота, диарея, повышенное потоотделение, общая слабость, боли в животе. В тяжёлых случаях — потеря сознания, галлюцинации и даже кома.

При появлении первых симптомов отравления грибами гражданам советуют незамедлительно звонить в службу экстренной помощи 112.

здоровье