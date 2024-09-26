Более 20 жителей Молдовы отравились грибами: Они их собирали в лесу или у дома

Более 20 граждан, в том числе ребёнок, попали в больницы с отравлением после употребления грибов. Данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения.
Как отметила пресс-секретарь НАОЗ Олеся Кроитор, в большинстве случаев речь шла о грибах, собранных в лесу или на участках возле дома. Интоксикации возникали и после употребления консервированных или неправильно приготовленных в домашних условиях грибов, уточнила она.
Примерно через два часа после употребления ядовитых грибов могут возникнуть тошнота, рвота, диарея, повышенное потоотделение, общая слабость, боли в животе. В тяжёлых случаях — потеря сознания, галлюцинации и даже кома.
При появлении первых симптомов отравления грибами гражданам советуют незамедлительно звонить в службу экстренной помощи 112.