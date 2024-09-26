В Уфе из-за аварии без воды остались 4 дома

Так, без холодной воды временно остались четыре дома по адресам:
— улица Юрия Гагарина, 66/2;
— улица Набережная р. Уфы, 61, 63, 65.
Сотрудники «Уфаводоканала» устраняют ржавчину на трубопроводе.
В Уфе произошло аварийное отключение холодной воды в нескольких домах. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского района города.
Так, без холодной воды временно остались четыре дома по адресам:
— улица Юрия Гагарина, 66/2;
— улица Набережная р. Уфы, 61, 63, 65.
Сотрудники «Уфаводоканала» устраняют ржавчину на трубопроводе.