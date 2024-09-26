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В Уфе из-за аварии без воды остались 4 дома

В Уфе произошло аварийное отключение холодной воды в нескольких домах. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского района города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, без холодной воды временно остались четыре дома по адресам:

— улица Юрия Гагарина, 66/2;

— улица Набережная р. Уфы, 61, 63, 65.

Сотрудники «Уфаводоканала» устраняют ржавчину на трубопроводе.

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