Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам лишения свободы

В соцсетях Панин написал, что «не может скрыть своей радости» от того факта, что ВСУ совершили теракт на ведущем через Керченский пролив мосту именно в день рождения президента Владимира Путина, а также выражал сожаление, что «на те деньги, которые в него вбухали, можно было спасти тысячи больных детишек».