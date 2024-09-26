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Скоростной режим изменили на участке трассы Самара-Шымкент

Скоростной режим изменён на участке трассы Самара-Шымкент близ Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Источник: Baigenews

«Сотрудниками Управления административной полиции совместно с местными исполнительные органами в связи увеличением количества жителей в жилых массивах Жанаконыс 2, 3, 4, 5, а также в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий на автомобильной дороге “Самара-Шымкент” (от областной больницы до посёлка Куршысай) изменен скоростной режим с 110 км/час на 80 км/ час. Дорожный знак 5.22. “Начало населённого пункта” переустановлен возле поселка Куршысай», — сообщили в полиции.

Кроме того, на пешеходных переходах установлены светофоры с кнопкой вызова. Ведутся работы по строительству остановочных карманов.

Камера фиксации, установленная возле заезда в Актобе, без изменения фиксирует скорость 60 км/час.