Скоростной режим изменили на участке трассы Самара-Шымкент

«Сотрудниками Управления административной полиции совместно с местными исполнительные органами в связи увеличением количества жителей в жилых массивах Жанаконыс 2, 3, 4, 5, а также в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий на автомобильной дороге “Самара-Шымкент” (от областной больницы до посёлка Куршысай) изменен скоростной режим с 110 км/час на 80 км/ час. Дорожный знак 5.22. “Начало населённого пункта” переустановлен возле поселка Куршысай», — сообщили в полиции.