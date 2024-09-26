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André 3000 сравнил уровень своей популярности с колой zero

Хип-хоп-музыкант, экс-участник дуэта «Outcast» André 3000 сравнил свой уровень известности с востребованностью кока-колы без сахара.

Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант, экс-участник дуэта «Outcast» André 3000 сравнил свой уровень известности с востребованностью кока-колы без сахара.

По словам артиста, он предпочитает не быть в центре внимания, и выпуск дебютного сольного джаз-альбома New Blue Sun в прошлом году помог ему в этом.

«Это почти как Superstar Lite (модель кроссовок Adidas — прим. ред.), как кока-кола лайт или кола zero. У тебя есть слава, но она не такая большая, как раньше. Это другое», — поделился Андре в разговоре с The Recording Academy.

Первый за 17 лет сольный релиз исполнителя оказался экспериментом с минималистичной флейтовой музыкой, родившейся во время импровизаций. В начале года мы включили лонгплей в топ самых интересных камбэк-пластинок 2023-го.